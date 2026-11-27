Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla investiga un presunto episodio de malos tratos en la Residencia San Sebastián de Cantillana, al haber advertido algunas familias de que los usuarios pasan varias horas al día "encerrados en sus habitaciones, sin acceso a un baño y sin poder beber agua", según ha podido conocer esta agencia.

Cabe mencionar que esta residencia, que atiende a 60 familias, se encuentra amenazada por un procedimiento de posible desahucio. La Fundación SAMU, responsable de la gestión de la misma, ha detallado en un comunicado de respuesta que tras ser algunas de estas familias informadas de este procedimiento "expresaron quejas sobre la atención a sus familiares".

Es más, queda pendiente un juicio precisamente por este procedimiento para este lunes, 30 de noviembre, si bien la alcaldesa de la localidad, Rocío Campos, pedía a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que abra "una negociación efectiva" con la citada fundación para proteger a unos residentes "de extrema vulnerabilidad".

Por su parte, preguntadas por esta agencia, fuentes de la Fundación SAMU han negado que "ningún usuario pase 16 horas al día encerrados en sus habitaciones, sin acceso a un baño y sin poder beber agua".

Asimismo, la alcaldesa reclamaba "responsabilidad, diálogo y una solución". Sareb y SAMU "deben sentarse y trabajar con un objetivo prioritario: preservar el bienestar de los residentes y la continuidad de su atención". Con todo, Campos aseguraba que el Ayuntamiento prestará, dentro de sus competencias, "todo el apoyo que esté a su alcance" a usuarios y familias, al tiempo que ha pedido la "implicación" de las administraciones competentes.

SAMU, que gestiona la residencia desde 2010, lamentaba que haya intentado comprar el inmueble en varias ocasiones para garantizar la estabilidad del servicio "sin que las propuestas hayan sido atendidas".

Además, ha apostillado que se encuentra "a disposición de la Fiscalía de Sevilla para colaborar con la máxima transparencia en la comprobación de cualquier hecho que sea denunciado y facilitar toda la información que se le requiera".