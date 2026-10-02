La Fiscalía de Sevilla pide la absolución del novio de Ana Buza al no ver indicios de atropello

El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza en el banquillo de los acusados. - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la absolución de Rafael V.P, investigado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), al no apreciar indicios de atropello, tesis sostenida por la familia de la joven.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso en relación con una sesión en la que el Ministerio Público ha modificado su petición inicial de tres años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente y ha solicitado la absolución del mismo.

La Fiscal, de esta forma, ha tenido en cuenta los análisis ofrecidos por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que argumentaron que lo sucedido la noche en que la chica falleció "no es compatible con el atropello mortal" que intentan probar los progenitores.

Ello, frente a la versión ofrecida por los peritos de parte, que llegaron a incidir en que la versión de la Guardia Civil no había "por dónde cogerla", al intentar probar que la joven no pudo precipitarse del vehículo mientras el mismo circulaba a unos 117 kilómetros por hora por el carril de desaceleración sufriendo "solo abrasiones".

De esta forma, el caso ha quedado durante la presente jornada visto para sentencia, pendiente durante la próxima semana del veredicto del jurado popular. Cabe mencionar que la acusación particular, ejercida por la familia, pide 20 años de cárcel por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.