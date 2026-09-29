El novio de Ana Buza argumenta que "se tiró" del coche por su ánimo "inestable" y una "mala" relación familiar

El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza en el banquillo de los acusados. A 18 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acusado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), ha sostenido que la misma "se tiró del coche" debido al ánimo "inestable" que caracterizaba a la joven, así como a consecuencia del alterado estado en el que se encontraba tras una discusión con su padre, con quien mantenía una "mala" relación.

Así lo ha contado durante su comparecencia este martes en el marco del juicio con jurado popular que estos días acoge la Audiencia Provincial de Sevilla, misma vez que ha calificado la relación que ambos mantenían desde algo más de un año antes del momento de los hechos como "sana", o al menos "normal", con discusiones propias de este tipo de enlaces que, principalmente, se producían al intentar este "mediar" entre padre e hija.

En la misma sesión han comparecido el médico de la familia, la orientadora escolar que atendía a Ana, quien ha asegurado que tenía "un perfil cero depresivo", y una compañera de clase del Grado en Filosofía que cursaba en la capital hispalense, quien ha dicho haber sido testigo de la "tóxica" relación que la chica tenía con el encausado, que habría llegado a "intimidar" a los compañeros que querían mantener una conversación con Ana.

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