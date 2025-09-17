La Fiscalía de Sevilla tilda de "cacería" el asesinato de un hombre en Torreblanca: "No tuvo posibilidad de defenderse"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha comenzado este miércoles el juicio con jurado popular promovido contra los tres hermanos acusados de matar a base de disparos a un hombre en el mes de noviembre de 2022 en el barrio sevillano de Torreblanca, por un conflicto por la relación amorosa entre los hijos de ambas familias. Durante su alegato, la fiscal sostuvo que los acusados "acabaron con la vida" de la víctima, de 40 años, quien "no tuvo posibilidad de defenderse", calificando los hechos como una "cacería".

Así, el proceso judicial ha dado comienzo con la constitución del jurado popular y la intervención de las partes: la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la viuda e hijos de la víctima así como por los padres de la misma y las defensas de los inculpados, que permanecen en prisión preventiva desde hace más de dos años.

Las acusaciones particulares han insistido en la "enemistad" previa entre las partes y han recordado que la víctima permaneció un año en estado vegetativo antes de fallecer, como consecuencia de las lesiones sufridas en el ataque.

En el caso de la defensa del principal acusado del caso, y el único que ha reconocido los hechos, el letrado ha afirmado que su cliente "no es un asesino" y que no pudo prever que la ráfaga de disparos acabaría causando la muerte

Por su parte, los letrados de los otros dos hermanos han coincidido en señalar la importancia de tener en cuenta la "presunción de inocencia" durante el proceso y han pedido al jurado popular que valoren los hechos de forma imparcial.