Flores alega los nuevos proyectos de rehabilitación para Los Pajaritos y que ya hay una delegación "específica"

El concejal socialista de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Emvisesa, Juan Manuel Flores, ha replicado este martes al candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, que el Ayuntamiento está a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva sendas convocatorias de ayudas para la rehabilitación de los pisos de las barriadas de Los Pajaritos y Nazaret, la primera en el marco del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y la segunda incluida en los fondos europeos de recuperación gestionados por la Junta.

"Existe un marco de colaboración y de coordinación de los proyectos y los tiempos con la Junta de Andalucía. Por tanto, las declaraciones del PP sólo se justifican por parte de quien no tiene ni idea y lo único que pretende es confrontar, entorpecer y torpedear", ha opinado del edil socialista, precisando que "los fondos del ARRU están concedidos y no resueltos, mientras que el proyecto para los fondos europeos está admitido pero aún no aprobado ni resuelto", sumando ambas actuaciones 12 millones, cuya distribución ha detallado.

Así, Flores ha defendido el "clima de entendimiento entre la Junta y el Ayuntamiento para sacar adelante la rehabilitación de Los Pajaritos", ha dicho, exponiendo que si Sanz aboga por una delegación municipal de "barrios preferentes", ya existe un área municipal "específicamente a coordinar las actuaciones de los planes integrales en las zonas desfavorecidas". "Una prueba más de que el PP no tiene ni idea", ha enfatizado el edil del PSOE.