Conferencia 'Boda imperial en Sevilla: vestir en tiempos de Carlos V', - FORO MUJER Y SOCIEDAD

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La moda del siglo XVI, sus secretos y, sobre todo, lo que revela acerca de las mujeres y de la sociedad de su tiempo han protagonizado un encuentro con la sala repleta en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de Sevilla, donde el Foro Mujer y Sociedad Sevilla ha celebrado la conferencia 'Boda imperial en Sevilla: vestir en tiempos de Carlos V', impartida por la doctora en Historia del Arte Bárbara Rosillo Fairén, con motivo del quinto centenario del matrimonio de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado en Sevilla en 1526.

Según ha detallado el foro en una nota de prensa, la cita ha marcado el inicio efectivo de los encuentros del ciclo 2026-2027, 'Mujeres que hicieron y hacen historia', y ha reflejado algunos de los valores que inspiran al Foro Mujer y Sociedad Sevilla: la cultura y el conocimiento como herramientas para avanzar, la curiosidad intelectual, el diálogo entre generaciones y la voluntad de conocer y reconocer el papel de las mujeres a lo largo de la historia.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta del Foro, Ana Ortiz, ha señalado que conocer cómo vivían las mujeres y qué se esperaba de ellas permite "comprender mejor tanto el pasado como el presente", y ha reivindicado el valor de "seguir aprendiendo, seguir sorprendiéndonos".

En su presentación, la directora de comunicación del foro, María Vallejo, ha destacado de Bárbara Rosillo Fairén no solo su prestigio y rigor como historiadora del arte, sino también su "extraordinaria capacidad para convertir la moda en una ventana desde la que mirar la historia".

A través de sus actividades, el Foro promueve espacios de reflexión y encuentro que permitan aprender del pasado, comprender el presente y contribuir a una sociedad en la que el talento, la participación y la voz de las mujeres tengan el protagonismo que merecen.

LA PINTURA, TESTIGO DE UNA ÉPOCA

A partir de retratos de Tiziano, Jan van Eyck, Bronzino y otros grandes maestros, Rosillo ha invitado al público a mirar la pintura como una auténtica fuente de conocimiento histórico. Una de las imágenes más reveladoras ha sido 'El matrimonio Arnolfini', de Jan van Eyck, donde el volumen del vestido femenino, interpretado a menudo como señal de embarazo, responde en realidad a la manera de vestir y de representar la figura de la mujer en aquella época.

En esta línea, la conferencia ha abordado los ideales de belleza femenina, desde el gusto por el cabello rubio y la tez pálida hasta los elaborados tocados. La historiadora explicó asimismo cómo el negro, lejos de ser un color discreto o económico, podía resultar muy costoso y convertirse en un auténtico símbolo de distinción y poder.

Asimismo, se ha tratado la obtención del rojo a partir de la cochinilla, un insecto del que se obtenía un tinte especialmente valioso y apreciado, por lo que la indumentaria se ha presentado así no solo como una cuestión estética, sino también como un lenguaje capaz de expresar la posición social, los modelos femeninos, el poder económico y las costumbres de cada momento histórico.

MUÑECAS DE MODA, CHAPINES Y SECRETOS DE LA SASTRERÍA

Entre las curiosidades han presentado las muñecas de moda, utilizadas para mostrar y transmitir modelos de indumentaria entre las cortes europeas, y los chapines, un llamativo calzado de altas plataformas de corcho.

Además, Rosillo se ha detenido en la dimensión técnica de la confección a través del Libro de geometría, práctica y traça, de Juan de Alcega, considerado el primer tratado de sastrería impreso en España. Publicado en 1580, durante la conferencia se mostró una edición de 1589.

Por otro lado, el escenario ha contribuido de forma especial a la experiencia, ya que la arquitectura histórica del Palacio de los Marqueses de la Algaba, uno de los grandes referentes de la tradición mudéjar civil sevillana, ha ofrecido un marco "especialmente adecuado" para viajar a la Sevilla de la boda imperial.

El Foro ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Servicio de la Mujer, para hacer posible la celebración del encuentro en este espacio patrimonial.

LA MODA COMO REFLEJO DE LA SOCIEDAD

En el cierre de la conferencia, Rosillo ha recurrido a la mirada irónica de Montesquieu sobre los cambios de la moda, expresada en la carta XCIX de Cartas persas (1721), donde el filósofo escribió: "Encuentro sorprendentes los caprichos de la moda entre los franceses", antes de observar cómo las formas de vestir cambiaban de una estación a otra.

A esta reflexión se ha sumado otra del mismo texto especialmente significativa para comprender el sentido histórico del encuentro: "los franceses cambian de costumbres según la edad de su rey". Dos observaciones que han vislumbrado que la indumentaria habla también del poder, las costumbres y las transformaciones de cada sociedad.

Así, el encuentro ha concluido poniendo de relieve el interés del público por las propuestas e iniciativas del Foro Mujer y Sociedad Sevilla y por una programación que busca conectar historia, cultura y actualidad desde una mirada abierta a la sociedad.

En este contexto, el Foro ha inaugurado su nuevo ciclo reafirmando los valores que forman parte de su identidad: conocimiento, igualdad, participación, diálogo y compromiso con el talento y el liderazgo de las mujeres, creando espacios en los que compartir ideas, generar reflexión y contribuir a una sociedad más igualitaria y comprometida.