El Foro Mujer y Sociedad reúne en Sevilla a profesionales para reflexionar sobre liderazgo y transformación social

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer y Sociedad ha celebrado este jueves en Sevilla una nueva edición de sus encuentros formativos con la conferencia 'Dirigir para avanzar', impartida por Rocío Reina, profesora y directora del Área de Política de Empresa en San Telmo Business School. La sesión ha reunido a mujeres profesionales, directivas y emprendedoras interesadas en profundizar en un modelo de liderazgo basado en la acción, la responsabilidad y la capacidad real de las personas para influir positivamente y transformar su entorno.

Según ha detallado la organización, el acto ha sido abierto por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, quien ha destacado la relevancia de espacios como este para "impulsar el liderazgo femenino y fortalecer el papel de la mujer como agente de transformación social".

Por su parte, la presidenta del Foro Mujer y Sociedad de Sevilla, Ana Ortiz, ha destacado en su intervención el valor de este espacio como "lugar de reflexión para construir una sociedad mejor", al tiempo que ha subrayado "la aportación insustituible de la mujer a través de un liderazgo que humaniza las organizaciones".

Tras agradecer la asistencia, el apoyo de la Fundación Valentín de Madariaga y el compromiso de los participantes, ha puesto en valor que esta edición, 'Dirigir para avanzar: una invitación a liderar con propósito', pone el foco en un liderazgo centrado en la persona, ético y guiado por el propósito, siguiendo las líneas marcadas por expertas como Nuria Chinchilla.

La conferenciante ha sido presentada por la periodista María Vallejo, quien ha subrayado la trayectoria orientada al desarrollo de personas que caracteriza a la ponente Rocío Reina. Vallejo ha recordado que, desde el inicio de su carrera, "Reina ha tenido claro que su trabajo debía estar ligado al acompañamiento, la formación y el crecimiento de otros".

En este contexto, ha mencionado su papel en el Proyecto LYDES, acompañando a jóvenes en sus primeros pasos profesionales; su experiencia dentro del Executive MBA de San Telmo; su dedicación a coordinar y potenciar el trabajo de más de 40 asistentes ejecutivos; y su labor académica como autora de más de 70 casos empresariales, además de directora del área de Política de Empresa.

De igual forma, ha destacado Destacó la "sensibilidad" con la que Reina integra su experiencia personal como madre, marcada por la cardiopatía congénita de su hijo Enzo, que --según ella misma relata-- le enseñó que "lo que no se puede controlar sí puede afrontarse desde la actitud".

Reina, con más de 17 años de experiencia, más de 70 casos publicados y un recorrido vinculado a la formación de jóvenes y directivos, ha ofrecido una exposición sobre los retos actuales de liderar en organizaciones que necesitan visión, criterio y humanidad.

"TODO TENEMOS HERRAMIENTAS PARA DEJAR HUELLA"

Durante la conferencia, Reina ha abordado los desafíos de la dirección "eficaz" en un mundo marcado por la complejidad y la inmediatez, así como la importancia de gestionar tareas diversas, delegar, fomentar la autonomía y asumir la responsabilidad personal como "motor del avance", recordando que "todas tenemos las herramientas para dejar huella, mejorar el mundo y construir un futuro pleno".

A través de ejemplos, estudios recientes y mitos desmantelados sobre el liderazgo, ha invitado a las asistentes a mirar su desarrollo con "valentía". "Menos control y más criterio; menos miedo y más acción; menos futuro incierto y más futuro construido", ha reivindicado.

Asimismo, Reina ha relatado una pasaje a modo de metáforma sobre la familia como la empresa más importante que dirigimos. En ella, ha explicado que "se toman decisiones estratégicas, se forman personas, se transmite cultura y se construye futuro". "La familia es un espacio donde la mujer ejerce un liderazgo profundo, muchas veces invisible, pero decisivo para el desarrollo social", ha valorado.

Además, ha llamado a dignificar esa capacidad de "sostener, educar y liderar con coherencia", animando a liberarse de la "presión" de la perfección y de "la carga total que la sociedad sigue atribuyendo a las mujeres". "La labor que realizamos en la familia no solo impacta: deja una huella profunda que transforma la sociedad", ha afirmado.

La presidenta del Foro Mujer y Sociedad, Ana Ortiz, ha manifestado que este tipo de encuentros permiten "adquirir herramientas para tomar decisiones seguras en entornos complejos, escuchar a expertas que conocen de primera mano la realidad directiva y obtener una visión renovada del liderazgo".

El Foro Mujer y Sociedad de Sevilla tiene como propósito impulsar espacios de encuentro y reflexión entre mujeres profesionales con experiencia y compromiso social. A través de estas iniciativas, busca fomentar el crecimiento personal, familiar, profesional y social, promoviendo el intercambio de ideas, la colaboración y el desarrollo de nuevas perspectivas.

El Foro defiende que la mujer aporta un valor diferencial a la sociedad desde la diversidad de talentos y la complementariedad. Desde esta visión, promueve una integración equilibrada de la vida familiar y profesional, así como una participación activa en la transformación y mejora de las estructuras sociales.

Esta iniciativa, inspirada en el Women's Lobby del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE Business School - University of Navarra, cuenta con el asesoramiento de la profesora Nuria Chinchilla Albiol y Maruja Moragas.