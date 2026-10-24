El Foro Mujer Sociedad Sevilla inaugurará este jueves su curso con un recorrido musical de la mano de cinco compositoras

Beatriz González Calderón. - FORO MUJER SOCIEDAD SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer Sociedad Sevilla inaugurará el curso 2026-2027 este jueves, 29 de octubre, a las 19,00 horas, con una conferencia-concierto en el Espacio Santa Clara que invitará a recorrer la historia de la música occidental a través de cinco mujeres: Anna Magdalena Bach, Nannerl Mozart, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y Alma Mahler.

La actividad, organizada por el Foro Mujer Sociedad Sevilla con la colaboración del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, abordará las oportunidades y los obstáculos que marcaron las trayectorias de estas compositoras e intérpretes, así como las dificultades que afrontaron para lograr visibilidad y reconocimiento en el ámbito musical, según detalla la entidad organizadora en su página web, consultada por Europa Press.

La sesión estará a cargo de Beatriz González Calderón, fundadora y directora de la Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara · Inés Rosales. A través de un formato que combinará la palabra con música en directo para violonchelo solo, la propuesta unirá divulgación y música para acercar al público las historias de estas cinco figuras femeninas.

Beatriz González Calderón es violonchelista, investigadora y fundadora de la Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara · Inés Rosales, cuya dirección artística y ejecutiva asume desde 2008. A lo largo de su trayectoria, ha actuado en escenarios de referencia como el Auditorio Nacional de Música y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y desarrolla una intensa actividad concertística tanto en España como en otros países europeos. Desde 2025, está al frente del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, impulsado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

Su labor aúna la interpretación musical con la investigación, recuperación y difusión de las aportaciones de las mujeres a la historia de la música. En la actualidad, desarrolla una tesis doctoral centrada en la influencia de Clara Schumann en la obra de Johannes Brahms. En reconocimiento a su trayectoria, recibió en 2024 el Premio ROMA Mujer, Arte y Cultura y, en 2025, fue nombrada académica numeraria de la Academia de las Artes Escénicas de España.