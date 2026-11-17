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SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer y Sociedad Sevilla organiza este jueves 19 de noviembre una conferencia-coloquio titulada 'Boda imperial en Sevilla: vestir en tiempos de Carlos V', en el marco del V Centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, la organización propone una mirada a la indumentaria de la época y el lugar de las mujeres.

Según ha indicado en una nota, el evento tiene lugar a las 18,30 horas del jueves en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de la capital andaluza y estará a cargo de la historiadora Bárbara Rosillo.

Bajo el lema 'Mujeres que hicieron y hacen historia. Un viaje por el talento, la cultura y el legado femenino', el Foro articula su curso 2026-2027 en torno a la aportación de las mujeres a la creación, el patrimonio, el liderazgo, el cuidado, la ciencia, el compromiso social y la transmisión de experiencias.

La programación reúne miradas históricas y actuales para reconocer su contribución a la sociedad y abrir espacios de conversación con el público.

La primera sesión, 'Menos musas y más música', prevista para el 29 de octubre con la violonchelista Beatriz González Calderón, fue cancelada como gesto de solidaridad ante el accidente ferroviario. La cita de noviembre es la segunda sesión programada del ciclo.

La conferencia, con apoyo visual y coloquio, partirá de la boda celebrada en el Real Alcázar en 1526 para acercarse a la figura de Isabel de Portugal y al lenguaje de la moda cortesana. Prendas, tejidos, adornos y retratos servirán como testimonios de posición social, normas de apariencia y posibilidades de elección.

La sesión se vincula temáticamente al centenario como iniciativa propia del Foro, sin formar parte por ello de la programación oficial de la efeméride.

Bárbara Rosillo Fairén es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, autora de 'La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII' y especialista en la historia social de la indumentaria. Su trayectoria reúne investigación, docencia y divulgación, con colaboraciones en medios de comunicación y en su espacio profesional 'Arte y demás historias'.