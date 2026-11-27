Frente Amplio Andaluz con agricultores. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de cartel del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago, ha participado en un encuentro con el mundo del campo en la Entidad Local Autónoma de Marismillas, en el que ha advertido de una "reducción de los fondos de ayuda a los agricultores de la Unión Europea" que "sufrirán un recorte de 90.000 millones de euros en el periodo 2028-2031 por la compra de armamento a empresas de EEUU".

Ello, en el marco de un encuentro con pequeños agricultores que "ven en riesgo su producción por los aranceles de la Administración Trump".

Y no hemos oído al señor Feijóo ni al señor Abascal, ni al señor Moreno Bonilla decir una sola palabra que cuestione estas agresiones al campo andaluz o sevillano", ha apostillado.

Así, ha criticado la "falta de iniciativa" de la Junta de Andalucía en el desarrollo industrial de su competencia y en la depuración de aguas, "lo que impide que se asiente población" en una zona de "infinitas posibilidades de generación de riqueza agrícola".