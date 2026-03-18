Las fuentes de las Cuatro Estaciones y de los Jardines de Murillo de Sevilla protagonizan los sellos 'Monumentos del 29'

Nuevos sellos personalizados 'Monumentos del 29', presentados en la oficina principal de Correos. - CORREOS

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos en Sevilla, situada en la avenida de la Constitución 32, ha acogido la presentación de la segunda serie de sellos personalizados 'Monumentos del 29'. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Filatélica Sevillana con la colaboración de Correos, el Ayuntamiento de Sevilla y el comisario del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, Julio Cuesta, da continuidad al programa iniciado en febrero de 2025 y que ha despertado "un notable interés" entre el público y la comunidad filatélica.

Esta nueva colección está compuesta por nueve sellos personalizados creados a través de 'TuSello', el producto que permite transformar imágenes en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales de Correos. Los diseños se centran en dos enclaves emblemáticos de la Sevilla vinculada a la Exposición del 29, detalla la compañía en un comunicado.

En este sentido, cinco de los sellos están dedicados a la Fuente de las Cuatro Estaciones, mediante una imagen general del conjunto y cuatro representaciones de las figuras femeninas que simbolizan la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas esculturas, obra de Manuel Delgado Brackenbury, coronan la fuente ubicada desde 1929 en la Plaza de Don Juan de Austria, evocando el ciclo agrícola de la ciudad.

Los otros cuatro sellos se centran en la Fuente Monumento a Colón, representada con una vista completa del monumento y tres detalles destacados: el medallón de Cristóbal Colón, dos carabelas que unen las columnas y el león inspirado en la heráldica de los Reyes Católicos. Esta obra, promovida por José Laguillo y Bonilla y ejecutada por Juan Talavera y Heredia y Lorenzo Coullaut Valera, preside desde 1921 los Jardines de Murillo.

Durante la jornada se realizó un matasellado especial, utilizando el matasellos de Correos creado para esta edición, que reproduce la efigie de Colón orientada hacia la Fuente de las Cuatro Estaciones. Las personas asistentes pudieron obtener piezas filatélicas únicas generadas durante el acto. Este matasellos estará disponible en la oficina de Correos hasta el 28 de marzo.

Dicho acto, presentado por el presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana y por el comisario del Centenario del 29, contó con la asistencia del director de la oficina principal de Correos, Juan Carlos Aguilera, y la jefa de Sector de Negocio Minorista y servicios de Correos, Vanesa Torres, y Aníbal González Serrano, nieto de Aníbal González Álvarez-Ossorio, el conocido arquitecto director de la Exposición Iberoamericana y figura clave en la concepción de su arquitectura monumental.

Coincidiendo con la presentación, se renovó la exposición filatélica que habitualmente se muestra en esta oficina, dedicada en esta ocasión a las exposiciones filatélicas de carácter nacional celebradas en Sevilla. Con iniciativas como esta, la Sociedad Filatélica Sevillana avanza en su programa conmemorativo hacia el Centenario de 2029, reforzando un proyecto que une historia, arte y filatelia en torno a una efeméride clave para Sevilla.

Por su parte, Correos reafirma su compromiso con la promoción cultural y con la puesta en valor del legado monumental de la Exposición Iberoamericana de 1929. Las personas o entidades interesadas en crear su propio 'TuSello' pueden solicitarlo en cualquier oficina de Correos o registrarse gratuitamente en la Oficina Virtual de Correos.

Los formatos disponibles incluyen pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 sellos con viñeta o 25 sellos clásicos, todos ellos impresos en papel fluorescente en tamaño DIN A4.