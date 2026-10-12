La Fundación Caja Rural del Sur y la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla renuevan su convenio de colaboración. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, Félix Arenado Sampil, han firmado la renovación del convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace varios años.

Este acuerdo tiene como principales objetivos "respaldar las actividades benéficas, asistenciales y solidarias que desarrolla la Hermandad, así como impulsar iniciativas de promoción y difusión cultural, en línea con el compromiso compartido de ambas entidades con la sociedad sevillana", según se detalla en un comunicado.

La renovación del convenio, según explican desde la Fundación Caja Rural del Sur, "garantiza la continuidad de esta colaboración y sienta las bases para el desarrollo de nuevos proyectos sociales y culturales, reforzando una relación institucional orientada al servicio a las personas y a la protección del patrimonio histórico y artístico de Sevilla".

En el marco de esta colaboración, la Fundación Caja Rural del Sur reivindica que ha contribuido durante los últimos años a la restauración de diversas obras de arte pertenecientes a la Santa Caridad.

Estas actuaciones --continúan destacando desde la citada entidad-- han hecho posible "avanzar en la conservación de un valioso legado histórico-artístico, de especial relevancia para la historia y la cultura de la ciudad".

Con la renovación de este convenio, la Fundación Caja Rural del Sur y la Hermandad de la Santa Caridad "consolidan su voluntad de continuar trabajando conjuntamente en favor de la acción asistencial, la promoción cultural y la preservación de uno de los patrimonios históricos más significativos de Sevilla".