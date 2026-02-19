La Fundación Caja Rural del Sur inaugura en Sevilla la exposición de la artista Milagrosa Rueda Ostos

Exposición 'Atrapar un instante' de la artista Milagrosa Rueda Ostos - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ha inaugurado este miércoles, la exposición 'Atrapar un instante', una muestra de la artista sevillana Milagrosa Rueda Ostos que podrá visitarse hasta el próximo 14 de marzo en el Centro Cultural 'José Luis García Palacios', en Sevilla.

El acto de apertura ha congregado a representantes del ámbito cultural, social y artístico de la ciudad, así como a público interesado en conocer de primera mano la nueva propuesta de la pintora, según ha indicado la entidad en una nota.

Con esta iniciativa, la Fundación Caja Rural del Sur "sigue apostando por su compromiso con la difusión del arte contemporáneo y el respaldo a creadores vinculados al territorio".

'Atrapar un instante' constituye una evolución natural del anterior proyecto expositivo de la artista, "Reflejos Urbanos", "donde Sevilla ocupaba el eje central de la narración pictórica". En esta ocasión, Milagrosa Rueda "amplía el enfoque hacia un concepto más universal de ciudad, alejándose de una localización concreta para explorar aquellos puntos en común que comparten los entornos urbanos actuales: una calle cualquiera en un lugar cualquiera".

El eje conceptual de la muestra se articula en torno al "reto de capturar el movimiento continuo y el devenir diario de las ciudades contemporáneas". A través de composiciones donde la figuración mantiene un papel protagonista, "la artista se adentra en la velocidad, el ritmo frenético y la energía que envuelven y condicionan la vida cotidiana. Sus lienzos buscan atrapar ese instante fugaz que, aunque aparentemente trivial, define la experiencia urbana y construye nuestra memoria colectiva".

Desde una mirada intimista, la autora pinta aquello que conoce y la rodea, trasladando al espectador escenas reconocibles que adquieren una dimensión poética. La atención al detalle, el estudio de la luz y la atmósfera, así como el tratamiento del espacio y la perspectiva, refuerzan la sensación de inmediatez y dinamismo, consolidando una trayectoria coherente centrada en la exploración estética de lo cotidiano.

En cuanto a su perfil profesional, Milagrosa Rueda Ostos ha sentido desde la infancia una profunda atracción por el mundo del arte. Formada en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, con especialidad en Pintura y en Restauración y Conservación de obras de arte, "se define como una creadora en aprendizaje y evolución constante".

Actualmente Milagrosa Rueda desarrolla su labor en su estudio "Entre Pinceles", donde imparte clases de artes plásticas, actividad que compatibiliza con la producción de su obra y la participación en exposiciones, manteniendo así un vínculo activo tanto con la creación como con la formación artística.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de marzo en el Centro Cultural José Luis García Palacios, Calle Murillo, 2, ofreciendo una oportunidad para adentrarse en una propuesta que transforma lo cotidiano en imagen y convierte lo efímero en experiencia estética.