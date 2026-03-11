La Fundación Cajasol acoge en Sevilla una muestra que desvela el legado pictórico de la Esperanza de Triana

Presentación de la exposición 'Arte, patrimonio y devoción' - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Murillo de la Fundación Cajasol en Sevilla acoge desde este miércoles la exposición 'Arte, patrimonio y devoción. Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana', una propuesta del ciclo Tramos de Cuaresma, que cada año vertebra la programación cultural de la entidad en torno a la Semana Santa.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla José Fernández López, la muestra "saca a la luz por primera vez el extraordinario patrimonio pictórico custodiado por la cofradía trianera, con un conjunto de piezas que abarca cinco siglos de creación, del Renacimiento al arte contemporáneo, y una Dolorosa vinculada a Bartolomé Esteban Murillo como gran novedad".

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha inaugurado la muestra junto al hermano mayor de la hermandad, Sergio Sopeña, y el comisario. Al acto han asistido también el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez.

Pulido ha calificado la exposición como "el mejor ejemplo de la fructífera vinculación de la devoción y el arte" y ha puesto en valor "el esfuerzo que viene realizando la cofradía en las últimas décadas por incrementar su patrimonio pictórico, de la mano de los más destacados creadores contemporáneos de Sevilla y a través de la adquisición de obras religiosas que van desde el siglo XVI al siglo XIX". "Un legado artístico y religioso patrimonio de todos, especialmente de los trianeros", ha subrayado.

En el plano artístico, el comisario, José Fernández López, ha desgranado las piezas más relevantes del recorrido y ha destacado las dos últimas adquisiciones de la hermandad: una Dolorosa fechada hacia 1660, procedente del obrador de Bartolomé Esteban Murillo, y una Virgen del Rosario de Juan del Castillo, datada entre 1620 y 1634. Fernández López ha subrayado asimismo la importancia de las obras contemporáneas que han ido engrandeciendo la colección pictórica de la corporación.

Finalmente, el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, ha explicado que con esta exposición la hermandad quiso "ofrecerle al sevillano y al visitante algo más que una muestra de arte sacro: poner a disposición de la sociedad nuestra colección pictórica para el disfrute de todos". Sopeña ha señalado el compromiso de la corporación con "recuperar obras de factura sevillana que salieron de la hermandad y que, gracias a este esfuerzo, han podido volver al lugar del que nunca debieron salir", y ha animado "a todas las instituciones a que recuperen patrimonio que una vez fue de todos los sevillanos".

El recorrido se articula en tres capítulos que reflejan las distintas vías por las que la hermandad ha ido conformando su colección a lo largo de las últimas décadas. La sección Patrimonio conservado y adquirido constituye el núcleo histórico-artístico de la muestra y alberga piezas de extraordinario valor. La de mayor antigüedad es una tabla de la Asunción de la Virgen, del segundo cuarto del siglo XVI, atribuida al círculo de Pedro Machuca, una de las "águilas del Renacimiento español", como lo definió el historiador Manuel Gómez Moreno.