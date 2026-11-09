Fundación Cruzcampo celebra en Sevilla la graduación de su sexta promoción de talentos en hostelería

El hostelero Alejandro Verdugo tirando una cerveza. - FUNDACIÓN CRUZCAMPO

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo ha impulsado una nueva generación de profesionales de la hostelería con la sexta promoción de su programa de becas 'Talento Cruzcampo', una iniciativa de la acción social de Heineken España que apuesta por la formación y la empleabilidad de jóvenes de toda España, ofreciéndoles aprendizaje práctico, acompañamiento y oportunidades reales para desarrollar su futuro profesional en el sector.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, los jóvenes de esta sexta promoción han completado un itinerario formativo único en la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, que ha combinado la enseñanza en el aula con un alto nivel de práctica para exponer a sus estudiantes a convivir a diario con público real, aprendiendo en las condiciones más realistas de la hostelería.

la ceremonia, que se ha desarrollado en Torre Cruzcampo, ha contado con la participación de la presidenta de Fundación Cruzcampo y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce, y la nueva directora de la Fundación, Mirian Estévez, junto a entidades colaboradoras y familiares de los alumnos.

Además de las becas de formación, el programa se ha completado con ayudas dedicadas a facilitar alojamiento durante el curso y sustento durante las prácticas, y un plan de acompañamiento profesional y prácticas en establecimientos de referencia completan un método que alcanza una tasa de empleabilidad del 86,6%, según la última encuesta de inserción laboral entre los antiguos participantes del programa.

Durante su intervención, Carmen Ponce, ha sostenido que la Fundación nació hace tres décadas con el propósito de "apoyar el talento joven para brindar un mundo mejor".

Asimismo, ha agradecido la implicación de los profesionales y empresas que "hacen posible convertir ese propósito en una realidad que cambia vidas". La ceremonia que clausura un año más en la trayectoria de la Escuela de Hostelería ha contado con la asistencia de empresas y entidades colaboradoras de Fundación Cruzcampo, profesionales del sector hostelero y familiares de los alumnos.

TALENTO CRUZCAMPO, UN REFERENTE EN FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

Desde su puesta en marcha en 2021, Talento Cruzcampo ha beneficiado con sus becas a casi 400 jóvenes, consolidando un modelo formativo con conexión directa con las necesidades del sector hostelero.

Su metodología ha combinado formación especializada y experiencia en entornos reales de trabajo, facilitando el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Con esta sexta promoción, Fundación Cruzcampo refuerza su compromiso con el talento joven, la profesionalización de la hostelería y el desarrollo económico y social de Andalucía y España.

Una trayectoria de más de tres décadas que ha sumado ya más de 17.000 alumnos formados, más de 100.000 beneficiarios directos e indirectos y una inversión superior a 50 millones de euros en la comunidad, consolidando la formación como una herramienta para generar oportunidades reales de futuro.