La Fundación Cruzcampo dcelebra su 30º aniversario con una Navidad de música, gastronomía y cultura cervecera en Sevilla

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cruzcampo, en el marco de la celebración de su 30º aniversario, ha presentado su programación navideña, que reúne en Factoría Cruzcampo "todo aquello que ha definido estas tres décadas de acción social: buena mesa, cultura cervecera y oportunidades para el talento joven".

Según ha explicado la entidad en un comunicado, la propuesta combina menús especiales de Navidad, música en directo y nuevas experiencias vinculadas al mundo cervecero. A partir de este miércoles, Factoría Cruzcampo suma a su agenda sus tradicionales noches de los jueves con actuaciones en vivo, que durante estas semanas adquieren un carácter "especial" al integrarse en la programación festiva del aniversario.

La primera actuación de este ciclo estará a cargo de Alborea, que esta noche llevará al escenario su particular diálogo entre flamenco, jazz y swing. Una propuesta que fusiona raíz y vanguardia, impulsada por la fuerza interpretativa de Belén de los Reyes y la dirección musical de Martín Pruna 'Japy'.

A partir de ahí, cada semana sumará una nueva cita musical. El 27 de noviembre, el Grupo Ajuí tomará el relevo con su estilo de flamenco-pop, y el 4 de diciembre será el turno de Rosario Cohete, que presentará su visión contemporánea del pop de raíces.

La voz de Carmen Escudero protagonizará la velada del 11 de diciembre, con un repertorio que transita entre el flamenco, el blues y el jazz. Además, como despedida antes de Navidad, Toni Piano pondrá el broche final el 18 de diciembre.

Cada espectáculo comenzará a las 21,30 y se prolongará hasta las 23,30 horas. Todas las citas combinarán música en directo, tapas elaboradas por el alumnado becado de Talento Cruzcampo y cerveza recién hecha en la microcervecería del espacio.

Además, los viernes regresarán las Fiestas Cerveceras, esta vez en formato navideño. Bajo la barra situada junto a la microcervecería industrial, las maestras cerveceras dirigirán actividades que permiten explorar estilos, técnicas y matices de la cerveza a través de talleres de tiraje, catas y una experiencia inmersiva que recorre desde dentro la historia cervecera de Cruzcampo.

Este año, Factoría Cruzcampo ampliará su actividad con dos aperturas extraordinarias, los lunes 1 y 15 de diciembre, pensadas para facilitar las visitas. A ellas se suman las rutas guiadas de los sábados, que permiten descubrir el espacio en profundidad. Como propuesta especial de estas fechas, se incorporan también las tarjetas regalo 'Regala - Factoría Cruzcampo', una manera de obsequiar experiencias con impacto social.

GASTRONOMÍA NAVIDEÑA

A través de su Escuela de Hostelería, Fundación Cruzcampo presenta para estas fiestas una propuesta gastronómica especial --Menús Malta, Levadura y Trigo-- que reinterpretan la cocina navideña desde una mirada contemporánea. Cada uno combina elaboraciones pensadas para compartir con recetas de temporada y platos emblemáticos del 'Menú 30 Aniversario', preparados por estudiantes becados del programa Talento Cruzcampo.

Los tres menús incluyen guiños a la tradición --ensaladillas de langostinos, sardinas curadas y croquetas caseras, entre otros-- junto a platos principales que rinden tributo a la alta gastronomía y alternan pescados, carnes y guisos de inspiración andaluza. El cierre llega con postres navideños, desde la crème brûlée de turrón hasta 'La merienda', el postre con helado de torta de aceite y cremoso de café que ha acompañado las celebraciones del aniversario.

Todas las propuestas se maridan con cervezas artesanas elaboradas en la microcervecería del espacio, pensadas para realzar los sabores propios de la temporada.