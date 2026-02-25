Fundación Facua y UPO organizan un seminario internacional en Sevilla sobre derechos de consumidores en España y Cuba

Archivo - Una pasajera con varias maletas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en foto de recurso. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción y la Fundación Facua para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible organizan junto al área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) un seminario internacional sobre derechos de los consumidores en España y Cuba. Dicho seminario se enmarca dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo que vienen promoviendo ambas organizaciones desde el año 2018.

Esta formación titulada, 'Derecho de protección a los consumidores cubanos y españoles. Perspectiva comparada', tendrá lugar el 18 de marzo, a las 11,00 horas, en la Sala de Grados del Edificio 25 (Biblioteca) de la UPO, según detalla la institución universitaria en una nota de prensa. La asistencia a este evento es gratuita y abiertas a todas las personas interesadas en la materia, y los interesados pueden formalizar su inscripción a través de este formulario.

En el acto inaugural participarán Daniel Arribas, director general de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Francisco Infante, catedrático de Derecho Civil de la UPO; Olga Ruiz, presidenta de Facua y vicepresidenta de la Fundación Facua, y Yalina Garbey, directora nacional de Protección al Consumidor de Cuba.

Además, intervendrán como ponentes Noris Tamayo, directora y profesora del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana (CEAP) con una charla titulada 'Protección constitucional de los derechos de los consumidores y usuarios en Cuba. Realidades y desafíos' y Maidolis Labañino, profesora del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana (CEAP) con una ponencia titulada 'Los remedios legales del consumidor en la etapa postcontractual de la compraventa de consumo en Cuba'.

Este seminario internacional se enmarca, además, dentro del programa de cooperación internacional que la Fundación Facua viene desarrollando junto al Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana (CEAP), con el fin de que puedan proseguir su participación en proyectos de investigación y de educación superior en Cuba.

También tiene por objetivo fortalecer la formación de profesores del CEAP en técnicas avanzadas de protección al consumidor, dando la posibilidad futura de implementar un sistema de gestión integral para la protección al consumidor que aborde de manera transdisciplinar las diferentes aristas existentes en la administración pública de Cuba desde un estudio comparado.