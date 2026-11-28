Imagen del salón de acto de la UPO. - UPO

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide ha celebrado este sábado en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) el acto de entrega de sus Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2025/2026, una edición marcada por la conmemoración del vigésimo aniversario de estos galardones en la que han sido distinguidos 17 estudiantes por sus expedientes académicos.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la iniciativa --puesta en marcha en el curso 2004/2005-- ha reunido también a antiguos premiados de distintas promociones para rendir homenaje a sus trayectorias y poner en valor el compromiso de la Fundación con la educación y la igualdad de oportunidades.

La ceremonia ha estado presidida por el rector de la UPO y presidente de la Fundación, Francisco Oliva Blázquez, acompañado por el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García; el vicerrector de Planificación Estratégica, José Antonio Sánchez Medina; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones y vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Laura López de la Cruz; y la secretaria general de la Universidad y de la Fundación, Silvia Mendoza Calderón, además de regidores y representantes municipales de las localidades integradas en el organismo.

Durante el acto, las distinciones han sido entregadas por los respectivos representantes municipales. En nombre del alumnado premiado ha intervenido Guillermo Guerrero Serrano, estudiante del IES Antonio Machado de Sevilla. Asimismo, en el marco del homenaje a los galardonados de estas dos décadas, ha tomado la palabra el actual alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, premiado en la segunda edición (curso 2005/2006).

La jornada ha estado amenizada por un trío de cuerda, que ha interpretado piezas como 'Volver', de Carlos Gardel, y el 'Himno de la Alegría', de Beethoven, concluyendo la celebración con la interpretación del Himno de Andalucía.

EL PATRONATO

Previamente a la entrega de premios, el Patronato de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide ha celebrado su 57 sesión en la sede de la Universidad Pablo de Olavide, bajo la presidencia de Francisco Oliva.

Durante la reunión se ha aprobado el Plan de Actuación y el presupuesto de la Fundación para 2027, así como la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Bachillerato Pablo de Olavide correspondiente a ese mismo año. Asimismo, el Patronato ha abordado y aprobado la resolución de los premios de la edición 2025/2026, cuyos galardones se han entregado posteriormente en el Paraninfo de la Universidad o la elaboración de un vídeo institucional de las localidades que integran la Fundación.

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide, constituida en 2001, está integrada por 17 municipios andaluces: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada Rosal, Carboneros, Dos Hermanas, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla. A través de sus distintas iniciativas, la Fundación trabaja para fortalecer los vínculos entre los municipios y la Universidad Pablo de Olavide, promover la cooperación institucional y acercar la actividad universitaria a la ciudadanía.