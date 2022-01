La Fundación New Health reivindica el papel del cuidador no profesional

La Fundación New Health ha editado una serie de ocho vídeos formativos destinado a cuidadores dentro del proyecto ‘Sevilla contigo, Ciudad compasiva’, en colaboración con la Fundación La Caixa, Fundación Cajasol y Junta de Andalucía.

La Fundación New Health ha editado una serie de ocho vídeos formativos destinado a cuidadores dentro del proyecto 'Sevilla contigo, Ciudad compasiva', en colaboración con la Fundación La Caixa, Fundación Cajasol y Junta de Andalucía.

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación New Health ha reivindicado este viernes el papel del cuidador no profesional. Dentro de su proyecto 'Sevilla contigo. Ciudad compasiva', la entidad asistencial ha desarrollado una serie audiovisual titulada 'Cuidamos Contigo' y destinada principalmente a cuidadores no profesionales y familiares a cargo de personas con enfermedad crónica o avanzada.

Según han explicado, se trata de ocho vídeos cortos formativos sobre los 'Cuidados en la enfermedad avanzada' e impulsados por esta organización sin ánimo de lucro en colaboración con la Fundación La Caixa, Fundación Cajasol y Junta de Andalucía dentro de las áreas formativas para cuidadores y familiares.

Según ha indicado la directora del programa 'Todos Contigo', Silvia Librada, "la idea surge como respuesta a la necesidad de ofrecer material básico de formación que pueda ser entendido fácilmente e implementado por los cuidadores en casa y en los espacios habituales de cada hogar en el que exista una persona con dependencia".

Así, 'Como hay que cuidar y como hay que cuidarse' es el motivo central de estas ocho grabaciones. "Es una propuesta abierta de la Fundación que pretende ser, además, una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad avanzada y sus cuidadores no profesionales, a través de la formación", ha puntualizado Librada.

Por tanto, esta apuesta audiovisual tiene como objetivo "que los contenidos didácticos sirvan de indicaciones a los cuidadores para tratar con las personas con enfermedad avanzada o en situación de final de vida a su cargo, pero, también, que sirvan de guía para el cuidador y su salud física".

PARTE DEL CONTENIDO

En esta primera tirada cada documento audiovisual ofrece técnicas y ejercicios de fisioterapia para personas con enfermedad avanzada y movilidad reducida. Un conjunto de ejercicios divididos en bloques con sugerencia de actividades para los pacientes como transiciones, movilización, fortalecimiento y ejercicios respiratorios y ejercicios de estiramientos indicados para el bienestar y cuidado físico del cuidador.

El material didáctico ha sido pensado para seguir con la formación a distancia de los cuidadores dentro de programa 'Sevilla Contigo. Ciudad Compasiva', "adaptándonos a la situación que estamos viviendo provocada por la pandemia y a las medidas de distanciamiento derivadas de esta", ha dicho la experta. Librada ha explicado que "estas circunstancias no aconsejan la realización de los talleres presenciales para cuidadores con el fin de evitar posibles contagios".

Los videos están en abiertos y disponibles en la web de la Fundación New Health y en el canal de youtube de esta entidad desde donde también se pueden visualizar otros contenidos formativos dirigidos a profesionales, voluntarios, pacientes y familiares.

CUADERNOS

Igualmente, para complementar la serie de ocho vídeos instructivos para el cuidado de personas con enfermedad avanzada o al final de la vida, la Fundación New Health ha ideado y editado "un Cuaderno con consejos y ejercicios para cuidarse mientras se cuida". Se trata de "una recopilación de recomendaciones y ejercicios de 'autocuidado' para cuidadores y familiares de personas que se encuentran en una situación de enfermedad avanzada y al final de la vida", ha indicado Librada.

El objetivo de este Cuaderno es crear un espacio físico y material que sirva de reflexión a los cuidadores y en donde poder expresar sentimientos, dibujar, organizar los cuidados. "Cuidarse con los cinco sentidos, escribir el diario o la historia de los cuidados, etc.

En definitiva, provocar un autoanálisis del cuidador en el que dejar patente sus inquietudes y expresar reflexiones acerca de su grado de sobrecarga y en torno a la información que poseen en relación al rol que desempeñan, ha añadido Silvia Librada", han cdicho desde la Fundación. Este Cuaderno puede ser descargado en el siguiente enlace: https://www.newhealthfoundation.org/guia-cuidando-al-cuidador/

Con esta acción se añade una propuesta de valor a la instrucción en el cuidado que la Fundación New Health divulga desde sus inicios y que completa a otras ofertas como cursos especializados en enfermedad crónica, avanzada, alta dependencia y final de vida.

TODOS CONTIGO

Actualmente, el programa 'Todos contigo' se consigue desarrollar cumpliendo objetivos comunitarios en el distrito San Pablo-Santa Justa y en el distrito Macarena y atiende hasta 100.000 sevillanos que se pueden beneficiar de este método cuyo progreso ha conseguido elevar la calidad de vida tanto de las personas que hacen frente a enfermedades como el de su entorno familiar. Un desarrollo que se está llevando a cabo en beneficio de los ciudadanos gracias a la implicación y colaboración de Fundación La Caixa, Fundación Cajasol, Junta de Andalucía y a la implicación del Ayuntamiento de Sevilla, del Servicio Andaluz de Salud, y de una extensa red de agentes claves.

Así, en 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacaba a la Fundación New Health por "su modelo de desarrollo de comunidades y ciudades compasivas que desde 2015 implementa en la Ciudad de Sevilla", desde patrones de salud pública, cuidados paliativos y atención integrada y desde donde cobra especial relevancia la colaboración pública de ayuntamientos y servicios de salud, la colaboración privada, tercer sector y sociedad civil.

Fundación New Health es una institución sin ánimo de lucro de observación y optimización de los sistemas de salud, sanitarios, atención social y apoyo familiar y del entorno para mejorar la calidad de vida en los procesos de enfermedad avanzada, alta dependencia y las últimas etapas de la vida y cuya misión es hacer realidad un modelo de atención integrada, sanitaria, social y comunitaria.