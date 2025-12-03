Fundación Unicaja pone en marcha en Sevilla una campaña de recogida de juguetes para menores de familias vulnerables

Campaña de recogida de juguetes para menores de familias vulnerables en Sevilla - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha anunciado este miércoles que ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes nuevos destinada a menores de familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, Avance Desarrollo y Empleo, Fundación Prodean y Fundación Sevilla Acoge. La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla.

Según ha informado la Fundación Unicaja en una nota, además de la recogida ciudadana, las donaciones podrán depositarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla, ubicado en la Avenida de la Palmera, 45. El horario de recogida es de lunes a sábado, de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

Así, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. De esta forma, cada niño recibirá un regalo de Navidad, y cada asociación contará también con un lote de juegos de mesa y libros para sus sedes.

La campaña se llevará a cabo igualmente en los centros culturales de Málaga, Almería, Cádiz y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, con el objetivo de que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la festividad de los Reyes Magos. Por cada juguete aportado, las personas colaboradoras recibirán un obsequio de la Fundación Unicaja.

"La atención, el cuidado y la protección a la infancia y la juventud constituyen una de las líneas estratégicas de Fundación Unicaja, que impulsa iniciativas orientadas a combatir la pobreza y la exclusión social y a promover la igualdad", ha apostillado.

La campaña está dirigida a familias atendidas por Cruz Roja, Fundación Prodean, la Asociación Avance Desarrollo y Empleo (ADE) y Fundación Sevilla Acoge.