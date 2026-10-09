La Fundación UPO celebra su 25 aniversario tras gestionar 45.000 prácticas y formar a más de 58.000 personas

Imagen de la gala conmemorativa del 25 Aniversario de la Fundación Universidad Pablo de Olavide en el Auditorio Global Omnium del Acuario de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este jueves en el Acuario de Sevilla una gala conmemorativa de su 25 aniversario, en la que ha puesto en valor su trayectoria como nexo entre la Universidad y la sociedad, con más de 13.000 convenios con empresas e instituciones, unas 45.000 prácticas de estudiantes gestionadas y más de 58.000 personas inscritas en sus programas de Formación Permanente desde su creación en 2001.

La gala, celebrada en el Auditorio Global Omnium del Acuario de Sevilla bajo el lema '25 años creciendo junto a la Universidad', ha estado presidida por el rector de la UPO y presidente de la Fundación, Francisco Oliva Blázquez, y ha reunido a representantes institucionales, autoridades académicas, empresas y entidades colaboradoras, según ha detallado la institución académica.

Durante el acto, Oliva ha destacado "el compromiso del tejido productivo y social" con la Universidad a través de la Fundación y ha subrayado que el aniversario supone también una oportunidad para impulsar nuevos proyectos, innovar y reforzar las alianzas existentes.

Por su parte, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones y vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Laura López de la Cruz, ha defendido el papel de la Fundación como instrumento para conectar el conocimiento universitario con las necesidades de la sociedad y favorecer que la investigación y las ideas desarrolladas en las aulas y laboratorios tengan un impacto real.

RECONOCIMIENTO A ENTIDADES COLABORADORAS

Uno de los ejes de la gala ha sido la entrega de reconocimientos a instituciones y entidades que han contribuido al desarrollo de la Fundación en cuatro ámbitos: inserción laboral, formación, internacionalización y compromiso social e igualdad.

En la categoría de apoyo al talento universitario e inserción laboral, han sido distinguidas Cruz Roja Española, por acoger a más de 530 estudiantes en prácticas durante estos años, y Andalucía Emprende, que impulsó en 2018 la implantación de un Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) en la UPO, convirtiéndola en la primera universidad andaluza en contar con uno de estos centros en sus instalaciones.

En formación y aprendizaje a lo largo de la vida, la Fundación ha reconocido al Ayuntamiento de Carmona por su colaboración con el proyecto 'Olavide en Carmona', que acoge actividades académicas y culturales desde 2003 y suma 24 ediciones de los Cursos de Verano de la UPO, con más de 21.000 estudiantes.

También ha distinguido al Ayuntamiento de Dos Hermanas por su apoyo a las microcredenciales universitarias, con 16 programas desarrollados desde 2022 en los que se han formado más de 300 profesionales de empresas y comercios locales.

En esta misma categoría han recibido reconocimiento siete colegios profesionales de Sevilla y Andalucía occidental por su colaboración en el impulso de estas microcredenciales, orientadas a ofrecer formación especializada adaptada a las necesidades del mercado laboral.

En el apartado de internacionalización y proyección exterior, la Fundación ha premiado a Academic Programs International (API) y al Council on International Educational Exchange (CIEE), entidades vinculadas al Centro Universitario Internacional de la UPO que, conjuntamente, han sumado más de 5.000 estudiantes internacionales a lo largo de estos años.

Por último, en compromiso social e igualdad, han sido reconocidas la Fundación Ana Bella, por su colaboración con la Oficina para la Igualdad desde 2006 en la sensibilización y prevención de la violencia de género, y la Diputación de Sevilla, que financia desde 2002 el Aula Abierta de Mayores de la UPO.

Este programa formativo, dirigido a personas mayores de 50 años, ha pasado de contar con una única sede municipal a reunir actualmente a 23 municipios y alrededor de 1.500 estudiantes al año, lo que lo convierte, según la información facilitada por la Fundación, en el programa de mayores con mayor participación de Andalucía.

MÁS DE 20.000 PERSONAS BENEFICIARIAS AL AÑO

Desde su puesta en marcha en 2001, por iniciativa de la primera rectora de la Universidad, Rosario Valpuesta, la Fundación se ha consolidado como medio propio y servicio técnico de la UPO, con una actividad que alcanza anualmente a más de 20.000 personas beneficiarias y cuenta con la colaboración de más de 1.800 empresas e instituciones.

Además de los convenios y las prácticas universitarias, sus resultados incluyen la atención a unas 30.200 personas en materia de empleabilidad, más de 1.700 talleres impartidos y la participación de alrededor de 16.000 estudiantes internacionales en los distintos programas ofertados.

La entidad gestiona actualmente, entre otras actividades, la Formación Permanente de la Universidad, las prácticas curriculares y extracurriculares, programas de empleo y emprendimiento, el Centro Universitario Internacional, la sede de Olavide en Carmona y distintas iniciativas culturales y sociales, como el Aula Abierta de Mayores, la Oficina de Voluntariado y la Oficina para la Igualdad.

La celebración del 25 aniversario ha contado con la financiación y el apoyo del Consejo Social de la UPO, Grupo Coremsa, Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Dos Hermanas, Acuario de Sevilla, Diario de Sevilla y Cadena SER.