El futuro de la librería Caótica en Sevilla se despejará en las próximas 72 horas: "Está pendiente de un hilo"

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futuro de la librería Caótica, en la calle José Gestoso, se despejará en las próximas 72 horas. Es el plazo del que dispone la cooperativa que la impulsó para que otro proyecto asuma las riendas y pueda "reformular" la iniciativa, que más que una librería ha sido "un proyecto cultural".

Maite Aragón, del grupo de libreros de Caótica, explica en declaraciones a Europa Press que el próximo 5 de octubre es el último día para que otro proyecto asuma el espacio. El grupo impulsor de Caótica ha abonado el alquiler del mes de septiembre pese a haber estado cerrada, pero ya octubre no lo puede asumir.

En esta ocasión, no van a lanzar un crowdfunding a su comunidad de lectores, como ocurrió cuando recayó sobre Caótica una orden de desahucio por impago del alquiler ante los problemas económicos a los que la pandemia asestó finalmente un duro golpe. "Sería abusar de la comunidad", reconoce Maite Aragón, que confirma que "hemos lanzado el guante" a las administraciones para que ayuden con el alquiler sin que, por el momento, haya habido respuesta.

La "fragilidad" de Caótica viene derivada de la "vulnerabilidad crediticia en la que nos dejó la pandemia, la bajada de ventas de libros desde 2022 por la inflación y la subida de la cesta de la compra, el cansancio de los socios de tener que vivir una vocación en la precariedad constante y la batalla de tener que perseguir a la administración para que entienda el valor de las librerías independientes y la necesidad de protegerlas", reconoce Aragón.

"Un mes de alquiler --el de octubre-- nos separa de la posibilidad de reabrir Caótica con un proyecto reformulado", sostiene la portavoz de los libreros. "Creíamos que el traspaso se podía haber hecho más rápido", afirma, pero el verano ha jugado a la contra. Mientras se consumen las últimas 72 horas, dentro de Caótica están ya empaquetándose los libros y estudiando qué hacer con el mobiliario.

Ha habido varias ofertas y la única que se puede materializar se topa con el hecho de que los plazos legales para el traspaso son "muy justos". "Es muy apurado", se lamenta Maite Aragón, que insiste en que un mes más de alquiler se antoja vital para que Caótica pueda "reabrir". "Hemos intentado ganar tiempo y pagamos a la propiedad el alquiler de septiembre, pero nos comprometimos a que en octubre, si no se encontraba una solución y alguien asumía ese alquiler, Caótica cerraba", sentencia la portavoz.

"Nos frustra mucho no poder responder a la ilusión de la comunidad en una posible reapertura o reformulación, pero no nos quedan recursos y, si no ocurre nada, en unas horas, Caótica deja José Gestoso y el proyecto sin ánimo de lucro cultural y de fomento de la lectura. Esperamos que la ciudad lo haya disfrutado mucho mientras hayamos estado funcionando. Nos pondremos en contacto con nuestros socios de manera particular. Estamos muy orgullosos del camino recorrido y agradecidos por el apoyo recibido", apostilla.

