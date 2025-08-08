García Ortiz (Vox) critica que Diputación "gaste en mapas para el colecitvo LGTBI", mientras "no hay bomberos" en agosto

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha criticado que "mientras que Diputación se gasta un dineral en lanzar un mapa online para localizar servicios municipales para mujeres y Colectivo Lgtbi", la provincia "sigue sin un servicio adecuado de bomberos; lo cual se agrava en época estival, que es cuando mayor peligro de incendios hay".

García Ortiz ha incidido en un comunicado, en "la utilización sectaria y partidista por parte de socialistas y comunistas de mujeres y homosexuales. En su mismo lenguaje ideológico, el hecho de colectivizar ya retrata a estas ideologías que utilizan a las personas para sus fines, tratándolas, además, con condescendencia".

Asimismo, ha apuntado "la problemática que hay en los parques de bomberos de nuestra provincia. Nos hemos reunido con los bomberos de Sanlúcar la Mayor y hemos comprobado 'in situ' las carencias de infraestructuras que sufren. Asimismo, pudimos escuchar las lógicas y legítimas demandas de los representantes de los bomberos de otros puntos de nuestra provincia".

"¿Cuáles son las prioridades de los socialistas? --se ha preguntado-- "el partido del Tito Berni, de Koldo, de Ábalos y de un largo etcétera viene a hablarnos de feminismo" y de "beneficios para las mujeres mientras se han gastado el dinero público en prostitución, drogas y sobornos y dejan abandonados a unos ciudadanos que cada vez tienen peores servicios", ha aseverado el diputado provincial.

Finalmente, "los bomberos deben tener mejores condiciones laborales y salariales; deben desarrollar su importante trabajo con los mejores equipos y nuestra provincia debe estar cubierta ante los incendios con prevención y sentido común. Basta de derrochar el dinero público y de querer colectivizar y utilizar a las personas. Hay que trabajar por lo que importa", concluye Rafael García Ortiz.