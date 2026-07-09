Gavira se felicita por la posible retirada en la comisión de Urbanismo de la mezquita en Sevilla tras el recurso de Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox Andalucía y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha atribuido al escrito presentado por su formación en el Ayuntamiento de Sevilla la posible retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo fijada para este viernes de la aprobación de la licencia de obras para la construcción de una mezquita en la ciudad.

"Dijimos que haríamos todo lo necesario para impedir este proyecto.

Hoy, el recurso presentado por Vox ha llevado al Ayuntamiento a estudiar la paralización de la licencia del macrocomplejo islámico del Polígono Sur. Seguiremos dando la batalla hasta detener su construcción", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Así se ha expresado Gavira en redes sociales después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no haya descartado la retirada del orden del día del proyecto tras la presentación del recurso de Vox. "Será una decisión que tome la comisión", ha afirmado el primer edil que ha dejado claro que "las ideologías no están por encima de las leyes".

Entre los argumentos esgrimidos por Vox, figura que el proyecto cuya licencia de obra se solicita, se describe que es requisito, entre otros, la "orientación específica requerida para la sala de oración", por lo que, a juicio de este grupo municipal, el lugar de culto que se incluye como uno de los usos del espacio sociocultural, "se trata de un uso principal y no accesorio, extremo que no consta en el expediente citado", señala la formación en una nota de prensa.

"Es evidente que la mezquita, y no el resto de edificios, constituye la razón de ser del proyecto, su uso más importante, principal. Y ello, jurídicamente hablando, es esencial para valorar el expediente y la licencia cuya concesión se interesa", añaden desde este grupo municipal.

Ante esta situación, Sanz ha defendido que "no es exactamente una mezquita, sino un complejo sociocultural con talleres, zonas de coworking, cafetería, e instalaciones que incluirían un servicio de atención médica".

"Sí es cierto que el proyecto recoge, ha añadido Sanz, que habrá un espacio religioso que ocupará aproximadamente el 20% de la extensión total del mismo, como también lo es que somos conocedores del impacto social que puede tener este tema y que Vox ha pedido redefinirlo y abrir un proceso participativo", por lo que este viernes se debatirá si se retira o no del orden del día de la comisión ejecutiva.

En una rueda de prensa en el Parlamento el pasado miércoles, Gavira aseguraba que analizarán todos los resortes posibles para intentar "paralizar" la mezquita prevista en el Polígono Sur de Sevilla porque están en contra de la "islamización" de los barrios y de esa "prioridad musulmana".

"La mezquita del polígono sur tendrá centro médico de prioridad musulmana. Estoy esperando que todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto", manifestaba.