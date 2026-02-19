Gelves (Sevilla) presenta el cartel de su Semana Santa 2026, obra de Ángela Rodríguez Oyega

Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Gelves 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gelves y la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad han presentado este jueves, en la Casa de la Provincia de la Diputación, el cartel anunciador de la Semana Santa de Gelves 2026, así como el boletín de cultos de la Cuaresma 2026. El cartel ha sido diseñado por Ángela Rodríguez Oyega, hermana y vecina de la localidad, ganadora del concurso convocado por la Hermandad para su elección.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Gelves, Isabel García Cardoso, ha destacado durante el acto la raíz histórica y religiosa del municipio, recordando que ya en 1411 compartía feligresía y advocación mariana con Palomares del Río, así como la existencia de antiguas cofradías como la de la Virgen de la Granada, el Santo Sacramento, Benditas Ánimas, Dulce Nombre, la Virgen del Rosario, la Virgen de Gracia y la Vera Cruz, estas dos últimas aún vigentes.

Asimismo, ha subrayado la relevancia de celebrar por quinto año la estación de penitencia organizada por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, al tiempo que ha agradecido la colaboración de la Casa de la Provincia, de los medios de comunicación y del hermano mayor, Manuel Rodríguez Carmona.

La delegada ha animado a vecinos y visitantes de toda la provincia a acompañar la procesión del Viernes de Dolores, resaltando su valor como "expresión de fe, convivencia y seña de identidad local". También ha trasladado su felicitación a Ángela Rodríguez por "la calidad y sensibilidad" del cartel anunciador de esta edición.

Por su parte, el delegado de Fiestas Mayores, Rafael G. Villa, ha puesto en valor la labor que viene desarrollando la Hermandad para engrandecer la Semana Santa de Gelves, especialmente a través de la salida procesional de sus titulares cada Viernes de Dolores. Además, les ha trasladado sus mejores deseos para la próxima estación de penitencia y ha felicitado a la autora del cartel por su trabajo. Finalmente, ha reiterado la disposición del Ayuntamiento para continuar colaborando en todo aquello que contribuya al desarrollo y promoción de esta celebración.

El hermano mayor, Manuel Rodríguez, ha agradecido al Ayuntamiento de Gelves y a la Diputación de Sevilla su apoyo para la celebración del acto, destacando que esta colaboración permite "dar mayor difusión a las actividades de la Hermandad y situar la Semana Santa de Gelves en el lugar que merece". "Un respaldo que, en el caso del Consistorio, se mantiene durante todo el año", ha señalado. Igualmente, ha felicitado a la autora del cartel por haber resultado ganadora del concurso abierto organizado en la presente edición.

Rodríguez ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las dos salidas previstas para esta Semana Santa, que cada año suma más hermanos, así como nazarenos: la procesión de sus dos titulares el Viernes de Dolores (día 27 de marzo) y la del Domingo de Resurrección (día 3 de abril).

Por último, la autora del cartel ha explicado que ha querido simbolizar la "esencia" de la Semana Santa de su pueblo, plasmando un momento de recogimiento protagonizado por el paso de la Virgen, especialmente iluminado en el centro de la composición, y en el que también aparecen representadas costaleros y nazarenos de ambos titulares.