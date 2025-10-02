'Una Pará' en Gines (Sevilla) arranca una nueva edición con el reto de superar las 75.000 visitas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante su intervención en el acto. - Rocío Ruz / Europa Press

GINES (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

'Una Pará en Gines', que celebra su edición número 17, ha abierto sus puertas este jueves con el prestigioso desfile 'We Love Flamenco', una de las grandes novedades de este año en una cita organizada por el Ayuntamiento y que en su pasada edición alcanzó las 75.000 visitas. Se trata de un evento declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía que se prolongará hasta el domingo día 5 con entrada gratuita.

Más de medio centenar de actividades, récord absoluto desde su creación, conforman un programa repleto de propuestas para todos los públicos y con acceso gratuito, lo que sitúa a la 'Pará' como la gran cita del ocio y el entretenimiento de este fin de semana en la provincia, "contando para ello con un programa sin paragón repleto de concursos, exhibiciones y espectáculos en torno a las tradiciones y la naturaleza", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El acto inaugural ha tenido lugar esta tarde con la simbólica apertura de puertas en la nueva portada de la avenida del Cortijuelo Alto. A continuación y presentado por la conocida modelo y empresaria Laura Sánchez, se han sucedido las intervenciones institucionales, entre ellas las del presidente de la Diputación, Javier Fernández, y del alcalde, Romualdo Garrido.

El desfile de moda 'We Love Flamenco by La Pará' ha contado con la participación de 30 prestigiosas firmas del sector, que han dado a conocer en Gines sus mejores creaciones en una pasarela de 40 metros.

Una vez finalizado el desfile, ha comenzado la visita protocolaria por la Feria Agroganadera y Comercial, una muestra que se celebra de nuevo este año de manera conjunta con la 'Pará' y que ofrece a los negocios y empresas participantes un escaparate de lujo para la exposición y venta de sus productos y servicios.

En este primer día ha comenzado también el Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española 'Ciudad de Gines', homologado por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, calificado como tres estrellas y valedero para el Campeonato del Mundo a celebrar dentro del Salón Internacional del Caballo (Sicab 2025). Este año contará con la participación de 84 ejemplares de 46 ganaderías procedentes de distintos lugares del mundo.

Se inicia así cuatro días con una programación continua repleta de propuestas que se prolongarán hasta el domingo día 5, y que pueden consultarse en la web oficial del evento, en la dirección de Internet 'www.unaparaengines.es'.