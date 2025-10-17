El ginkgo del Real Alcázar de Sevilla protagoniza el cupón de la ONCE del lunes 20 de octubre

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del lunes, 20 de octubre, al ginkgo del Real Alcázar. La iniciativa está dentro de una serie monográfica dedicada este año a los árboles más significativos de las provincias españolas bajo el lema 'Abraza tu árbol'.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado este viernes la imagen de este cupón a la directora gerente Ana Jáuregui, en un encuentro que ha tenido lugar junto al árbol, según ha detallado la entidad en una nota.

Cinco millones de cupones llevarán por toda España la imagen de este ejemplar en su hábitat, algo que para Martínez "es una oportunidad de presumir de la riqueza patrimonial, también medioambiental, de Real Alcázar en toda España".

Este árbol fue traído en 1911 por Juan Gras y Prats, y forma parte de uno de los diez que pueblan el Alcázar. La especie Ginkgo biloba es poco común en Sevilla al preferir climas más frescos para su desarrollo, pero existe representación en los jardines del Alcázar dentro de lo que en su día se concibió como 'El jardín inglés'.

Como resalta la ONCE, los ginkgos más representativos del Alcázar han prosperado en este emplazamiento gracias al microclima que genera la pradera con riego en conjunción con el dosel arbóreo, que genera unas adecuadas condiciones de ensombramiento y humedad ambiental.

Con la serie de cupones, 'Abraza tu árbol', la ONCE busca destacar "el valor de estos tesoros ambientales" en las 50 provincias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, se ofrecerán 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.