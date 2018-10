'Gli Incogniti' protagoniza la tercera semana de 'La Europa de Murillo' en Sevilla

Publicado 28/10/2018 14:42:47 CET

'La Europa de Murillo', el segundo gran ciclo de conciertos del cuarto centenario del pintor, llega a su tercera semana con 'Gli Incogniti' como protagonista tras conciertos como el ofrecido por 'Les Arts Florissants' este pasado sábado en una cita que ha llenado el Espacio Turina.

La organización ha explicado en un comunicado que la cuarta propuesta de este festival con el que el público "viaja a la innovación musical del tiempo del genio del barroco" estará protagonizada el sábado día 3 de noviembre por Gli Incogniti, "un grupo de referencia de la interpretación históricamente informada".

'Gli Incogniti', que cuenta con el aplauso de la crítica internacional, ha actuado en las salas más señaladas de Europa, Asia y América y ha pasado por los festivales más destacados del mundo (Utrecht, Sable, Concertgebouw de Brujas, Theatre de la Ville Paris, Bozar, Philharmonie de París, Innsbruck, Boston, Wigmore Hall de Londres, Regensburg, Urbino, Via Stellae, Povoa do Varzim, entre otros). Este año publican su primer CD de repertorio clásico dedicado a los conciertos para violín y violonchelo de F.J. Haydn, y realizarán un espectáculo coreografiado por A.T. de Keersmaeker sobre los Conciertos de Brandemburgo de J.S. Bach.

Dirige al grupo la violinista Amandine Beyer, celebrada por la crítica en la interpretación del repertorio barroco para violín en discos como 'Sonatas y Partitas', de Bach.

Además, la organización ha subrayado que Beyer es habitual de las mejores salas y festivales de música antigua. En 'Gli Incogniti' destacan también el barítono colombiano Sebastián León y la soprano Anne Magoët.

EL CICLO 'LA EUROPA DE MURILLO'

El ciclo 'La Europa de Murillo' continuará hasta enero en la sala Turina. "La música es uno de los caminos a través del que queríamos viajar al tiempo de Murillo, a un momento en el que el arte vive una gran innovación tanto en la pintura como en la composición y la interpretación musical", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, a la vez que ha señalado que "si Murillo era la vanguardia pictórica del barroco, este ciclo nos transportará a la vanguardia sonora a través de las mejores ensembles del Continente".

Muñoz ha definido la iniciativa como "un programa único en España y al nivel de grandes festivales de ciudades como París y Berlín". La Europa de Murillo viene precedida por la acogida que de propuestas musicales precedentes en la efeméride, como el ciclo 'Bajo el signo de Murillo', que el pasado mes de febrero llenó en cada día de concierto las iglesias de San Luis de los Franceses y La Caridad.

Según Alqhai, director del ciclo de conciertos, este está concebido "como un gran compendio, evoca todo lo que sucedía en el continente a nivel musical durante el sigo XVII, aunque también incluye piezas del XVI y del XVIII".

"Todas las músicas que hicieron historia en ese tiempo tienen cabida en La Europa de Murillo", ha asegurado el director, que ha dividido el ciclo en dos partes, la protagonizada por ensembles internacionales y la correspondiente a las españolas. Entre las internacionales, continúa Alqhai, se han programado formaciones que no hayan pasado antes por Femás, festival que también dirige. "Todos los grupos participantes son de primer nivel, un referente en su campo", ha insistido.

"Este 2018 es un año memorable para la música antigua en Sevilla, un momento único que arrancó con Jordi Savall inaugurando Año Murillo a finales de 2017 en el Teatro de la Maestranza y que continuó con el ciclo 'Bajo el signo de Murillo', que dio cuenta de la excelente salud de las formaciones locales de música antigua, ensembles que interpretaron las composiciones que se escuchaban en la Sevilla del XVII", ha explicado, a la vez que ha apuntado que este año "prosigue con este gran ciclo del que muy pocas ciudades en el mundo pueden presumir".