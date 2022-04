El Gobierno acusa a la Junta de "enredar" y "desviar la atención" con la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este martes a la Junta de "enredar con medias verdades" y de "desviar la atención" con la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro porque "no tiene el dinero" para acometer este proyecto, presupuestado en 1.045 millones de euros que ambas administraciones --autonómica y estatal-- se han comprometido a costear al 50%.

"Este proyecto, como cualquier otro que cumpla con los objetivos de la convocatoria, se puede financiar con fondos europeos y a eso nunca se ha cerrado ni se ha opuesto el Ministerio", ha señalado Fernández, que ha apostillado, no obstante, que "lo que no es de recibo es financiar exclusivamente la parte de Andalucía" con estos recursos. "Se financian y subvencionan proyectos, no aportaciones económicas", ha explicado el delegado del Gobierno a modo de réplica a la discrepancia pública entre la Junta y el Ministerio a cuenta del uso de fondos europeos Feder.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía ha manifestado tener la "impresión" de que la Junta "con tantas excusas y tantas palabras solo quiere desviar la atención del hecho de que no tiene el dinero para ampliar el Metro, porque el Gobierno le está dando todas las facilidades posibles" para poder acometer el tramo que unirá Pino Montano con el Prado de San Sebastián.

Fernández ha aclarado, por último, que el compromiso del Ministerio de Transportes con el Metro de Sevilla es "firme e inequívoco" y así ha sido "reiterado" en la última reunión telemática, celebrada este pasado lunes 10 de abril, "dejando muy claro que por cada euros que ponga la Junta, el Gobierno pondrá otro euro". "Solo espero ahora que pase de las palabras a los hechos, que deje de enredar con medias verdades y que deje de hacer propuestas que lo único que buscan es confundir".

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en que "se compromete ya a poner el 50%" de la inversión, ya sea con fondos propios --autofinanciada-- o con fondos europeos (Feder). Un anuncio tras el que Bendodo ha esperado que "hoy mismo, el Gobierno de España anuncie sus 500 millones para la línea 3" y estar así "a la altura de Andalucía y de Sevilla". El portavoz del Gobierno ha reiterado que aportará "el dinero que sea necesario" para que las primeras obras de la línea 3 del Metro se liciten cuanto antes. De hecho, el compromiso de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es que el ramal técnico de Pino Montano se licite y empiece este mismo año.

La Junta y el Gobierno han hecho públicas sus diferencias sobre cómo abordar la financiación del tramo norte con fondos Feder. Mientras el Ejecutivo andaluz pide poder usar estos recursos europeos al formar parte del presupuesto de la comunidad, el Ministerio de Transportes ha insistido en que el Estado aportará "un euro por cada euro puesto por la Junta, una vez descontadas las posibles ayudas, con independencia de la figura y de la administración que las reciba". "Esta consideración no ha sido compartida por la Junta, que ha expuesto su pretensión de poder reducir su aportación directa o incluso que toda ella sea con este mecanismo a través del uso de los fondos Feder", ha explicado el departamento de Raquel Sánchez.