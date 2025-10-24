El Gobierno adjudica 1,2 millones para reformar un hotel en instalaciones de la Expo 92 en Guillena (Sevilla)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, visita un hotel en Guillena junto con representantes de la cadena hotelera y el alcalde de la localidad, Lorenzo Medina. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GUILLENA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Central ha adjudicado este viernes 1,2 millones de euros para la reforma del hotel Sky Blu Torre de Sevilla situado en la localidad de Guillena (Sevilla). El edificio se sitúa en unas antiguas instalaciones construidas para la Exposición Universal de 1992 en la ciudad.

Según una nota de prensa, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado la sede del hotel junto con representantes de la cadena hotelera y el alcalde de la localidad, Lorenzo Medina.

Toscano ha destacado que la iniciativa "repercute tanto en la economía del municipio de Guillena, con la creación de 14 empleos directos, como en la provincia, al aumentar la oferta habitacional en el entorno de la ciudad de Sevilla".

El proyecto está financiado a cargo a los fondos de Incentivos Económicos Regionales, ayudas que concede el Estado a la inversión productiva para "fomentar la actividad empresarial".

La reforma integral se desarrollará por fases, y está valorada en 3.675.613 euros, de los cuales el Estado aporta 1.212.952 euros a través del programa de Incentivos Económicos Regionales.

Según datos de la Subdelegación del Gobierno, en la última convocatoria de dicho programa, la provincia de Sevilla movilizó 87.571.501 euros, con un volumen total de ayuda pública concedida de 15.626.243 euros, aprobados a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de una Orden del Ministerio de Hacienda. Estos fondos, destinados a seis proyectos empresariales, crearán 113 empleos directos.