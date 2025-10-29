El Gobierno adjudica por 16 millones de euros un contrato para conservar 130 kilómetros de carreteras de Sevilla

La reposición de la cartelería en la AP-4 PK 83. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España ha adjudicado por 16 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 130 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Sevilla.

Según ha informado el Ministerio en una nota, la duración del contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros y sacado a licitación, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Asimismo, la adjudicación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Al hilo, este contrato incluye requisitos para "promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones" y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), "asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos".

En concreto, el Ministerio ha notificado que el contrato recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones en 130,802 kilómetros de carreteras de la provincia de Sevilla, incluyendo 95,202 kilómetros de autovía.

Los tramos objeto de este contrato son la AP-4, del kilómetro 13, en Dos Hermanas, al kilómetro 105,36, en Puerto Real (Cádiz), pasando por municipios hispalenses como Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, y por Jerez de la Frontera (Cádiz). Además, la AP-4A, del kilómetro 12,5 al 15,4, en Dos Hermanas y la N-4, del kilómetro 579,8 (Utrera) al 615,9 (El Cuervo de Sevilla), pasando por Las Cabezas de San Juan y Lebrija, son los otros tramos contemplados en el contrato.

En relación, este contrato incluye, además, la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida entre los kilómetros 45 y 105,4 de la autopista AP-4, abarcando las provincias de Sevilla y Cádiz.

El OBJETIVO DE REDUCIR EMISIONES

Los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas "deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato" en cada tramo de la carretera.

Asimismo, el Ministerio ha enmarcado que en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como "autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos".

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización "con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato".

De este modo, el Ministerio ha detallado que la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o mediante otras opciones.

Con ello, se pretende reducir 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Además se ha reforzado la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, 8 y 11, relativos a la promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; eficiencia energética y acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos para la ejecución de operaciones de conservación y explotación tiene como objetivo "ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de estos contratos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir así que la infraestructura y sus elementos funcionales "dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles".

Por ello, se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.