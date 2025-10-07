El Gobierno afirma que la "renaturalización" de la Doñana sevillana "no olvida" a los agricultores

Archivo - El subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado la autorización de la primera convocatoria de ayudas destinadas a la "renaturalización" del entorno agrícola de Doñana "por la que podrán protegerse los acuíferos y la biodiversidad de la Doñana sevillana, gracias a una inversión de la que podrán beneficiarse los agricultores de los cinco municipios del área de influencia de nuestra provincia".

Así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un comunicado, en relación con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este paso que se integra en el marco de actuaciones para la recuperación integral de Doñana.

Esta primera convocatoria incluye la recepción de hasta 400 hectáreas y una inversión total de 706 millones a través de la que el Gobierno de España abre la puerta a dos marcos principales de ayuda por los que la provincia de Sevilla podría beneficiarse de la financiación destinada a renaturalizar las hectáreas dedicadas al cultivo de regadío en la actualidad.

En total, son más de un millar las explotaciones agrícolas repartidas entre los municipios de Isla Mayor, Pilas, Aznalcázar, Villamanrique y la Puebla del Río las que podrían optar a estas ayudas para la renaturalización del territorio de Doñana, que pasarían de la producción agrícola a su conversión en islas de biodiversidad.

"A la vez que se preservan los acuíferos y se impulsa la renaturalización de la Doñana sevillana, estas ayudas no olvidan a los agricultores, a quienes se respalda a través de un apoyo económico que alcanza los 70.000 euros por cada hectárea suscrita al proyecto", ha proseguido Toscano sobre las ayudas recién autorizadas, que se enmarcan en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

LA DOÑANA SEVILLANA

La Doñana sevillana se ha impulsado a través de diferentes líneas de actuación, entre las que destacan aquellas destinadas al desarrollo económico de los cinco ayuntamientos enclavados en el área de influencia.

Como parte de la Línea 10 de financiación, la provincia de Sevilla ha recibido 23,8 millones de euros para la conservación del patrimonio natural sevillano, una inversión distribuida entre los ayuntamientos de Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa, donde ya se han aprobado los anteproyectos para las iniciativas municipales y se trabaja en la redacción de los pliegos de licitación bajo el seguimiento de la Oficina Técnica de Doñana.