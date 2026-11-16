El Gobierno aprueba incentivos por valor de 17 millones para el nuevo centro de motores de Ryanair en Sevilla

Avión de Ryanair en una imagen de archivo. - GVA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha aprobado la concesión de dos incentivos regionales para Negocios Rayseber SL, filial de la aerolínea Ryanair, para la construcción y puesta en marcha de un nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores de aeronaves civiles en Sevilla.

Los dos incentivos suman 17.012.294,72, es decir, más de 17 millones de euros, y movilizarán unas inversiones que ascienden a 116.817.972 millones de euros, casi 117 millones. Asimismo, ambos incentivos permitirán crear 264 nuevos puestos de trabajo, según ha destacado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El proyecto se enmarca dentro de una actuación estratégica más amplia orientada a la construcción y puesta en marcha de un nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores de aeronaves civiles (Maintenance, Repair and Overhaul - 'MRO') en Sevilla.

Los incentivos regionales son ayudas que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas menos favorecidas, con el objetivo de paliar los desequilibrios interterritoriales, promoviendo la creación y mantenimiento de empleos y el desarrollo y consolidación de tejido industrial productivo.

Estos incentivos pretenden financiar proyectos generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.

En concreto, la primera de las subvenciones ascenderá a 5.035.42 euros, con un empleo generado de 53 puestos de trabajo; mientras que la segunda contará con un valor de 11.976.552 euros, creando 211 empleos.