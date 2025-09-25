Gobierno aprueba las solicitudes presentadas por 82 municipios de Sevilla en Programa de Generación de Empleo Estable

Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en la concesión del Programa de Generación de Empleo Estable. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha aprobado las solicitudes presentadas por los 82 ayuntamientos sevillanos que han concurrido a los Proyectos Generadores de Empleo Estable, una de las dos líneas que conforman el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), junto con los Proyectos de Garantía de Rentas, que en su conjunto suponen 42.687.036 euros de inversión en la provincia durante la convocatoria 2025.

Así lo ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de España en una nota de prensa, al tiempo que ha añadido que ha "trabajado en adaptar los criterios de reparto para que este 2025 el cien por ciento de ayuntamientos que optan a los Proyectos Generadores de Empleo Estable resulten beneficiarios en esta convocatoria", en relación al compromiso del Gobierno de España con una línea de financiación estatal que ha mejorado los resultados de 2024, cuando se concedieron el 94 % de los proyectos solicitados.

En la reunión han participado representantes institucionales llegados desde la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, así como técnicos y portavoces de los sindicatos y organizaciones agrarias, quienes han estudiado el reparto de fondos realizado desde la Comisión Regional que este 2025 mantiene la inversión del año anterior a nivel regional y provincial en los fondos que componen los programas agrarios.

Así, los municipios de Sevilla se beneficiarán de más de ocho millones de euros través del Programa de Generación de Empleo Estable, además de los 33.835.896 euros que ya fueron aprobados el pasado abril a través del Programa de Garantía de Rentas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que estas inversiones "refuerzan el compromiso del Gobierno con el desarrollo equilibrado del territorio", ya que permiten a los municipios "afrontar proyectos que de otro modo resultarían inviables con recursos propios".

Asimismo, ha insistido en que este tipo de programas "son un ejemplo de cooperación entre administraciones y de apoyo directo a los trabajadores del campo, fundamentales para mantener vivo nuestro tejido económico y social".

CRITERIOS DE REPARTO

Los Programas de Empleo Agrario tienen dos subprogramas, el Programa de Generación de Empleo Estable y el denominado Programa de Garantía de Rentas, donde la cantidad correspondiente a cada municipio se adjudica directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en función de criterios que tienen en cuenta la demanda y oferta de trabajo en cada municipio, así como su población.

El Programa de Generación de Empleo Estable tiene como objetivo "propiciar la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario, tales como actuaciones agroforestales, sobre el medio ambiente o sobre la base de los recursos endógenos del territorio".

Para realizar la adjudicación de proyectos e importes, en este caso, "se han baremado las solicitudes de acuerdo con valores como la generación de puestos de trabajo directos e indirectos de carácter estable, la tipología de la obra para favorecer aquellas que favorezcan el desarrollo rural o que potencien actividades emergentes del sector agrario, la cofinanciación del proyecto por parte de las corporaciones locales, la continuidad o terminación de proyectos iniciados con anterioridad o proyectos destinados a zonas que hayan sufrido una mayor destrucción de empleo".