Gobierno asegura que más de 19.000 empleados públicos de Sevilla "se beneficiaran" de la nueva subida salarial del 2,5%

Archivo - Funcionarios públicos en un edificio administrativo. - JOSE ANTONIO GARCIA CORDERO - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este martes que la subida salarial del 2,5% a los funcionarios públicos, aprobada por el Consejo de Ministros, "beneficiara" a 19.463 empleados de toda la provincia de Sevilla.

En una nota remitida por la administración, Toscano han indicado que la primera subida será del 2,5% en 2025, con carácter retroactivo, lo que permitirá que "los trabajadores perciban la mejora desde comienzos de año".

Asimismo, ha indicado que para 2026 está previsto un aumento del 1,5% fijo, al que se añadirá un 0,5% variable condicionado al cumplimiento del objetivo de inflación. En 2027 el ajuste será del 4,5%, y finalmente en 2028 se sumará un 2% adicional. En el conjunto de Andalucía, serán 88.581 empleados públicos los que se verán beneficiados por esta decisión.

En esta línea, Toscano ha destacado que este hecho representa "un ejemplo de éxito de cómo el diálogo beneficia a miles de empleados". Además, ha señalado que la medida "refuerza las condiciones laborales y la dignidad salarial del empleo público, consolidando estabilidad y reconocimiento para quienes sostienen los servicios esenciales en la provincia: "Con esta medida, el Gobierno de España continúa avanzando en el camino opuesto a la precarización y los recortes"