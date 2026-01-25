Gobierno asegura que está preparando la documentación para licitar las obras en la estación de tren de Utrera (Sevilla)

Archivo - Estación de Utrera. - RENFE - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha indicado que la redacción del proyecto de mejoras y rehabilitación de la Estación ferroviaria de Utrera (Sevilla) ha finalizado. Asimismo, ha asegurado que se está preparando la documentación para la petición de inversión y posterior licitación del expediente.

Así ha respondido el ejecutivo a una pregunta del Grupo Popular acerca del estado de la estación. En la respuesta, el ejecutivo ha señalado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "dio cumplida respuesta a la petición de las autoridades locales" en cuanto a la obra de rehabilitación del muro de cerramiento de la estación, finalizada en enero de 2025.

Por otro lado, ha señalado que Renfe tiene prevista varias actuaciones en la estación. Entre ellas la reparación de cubiertas, que según el escrito "se encuentra contratada y está pendiente de inicio". Además de la cubierta se van a reparar las grietas y pintar la fachada exterior del edificio de viajeros.

Asimismo, Renfe ha señalado que hay un proyecto constructivo de suministro e instalación de equipos de elevación en la estación. Este proyecto contempla la sustitución de las tres plataformas elevadoras de acceso al paso inferior por tres ascensores, incluye la obra civil y todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

En paralelo, el Gobierno ha defendido que "la accesibilidad de los trenes no ha variado". "El material que circula por esa línea es habitualmente el modelo Civia, que dentro de los servicios de Cercanías es el que tiene mejores prestaciones con una puerta al nivel de la rasante del andén", ha remarcado.

La respuesta del Gobierno llega después de que el alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, remitiera dos escritos al Gobierno --uno destinado al gerente de Cercanías, en el que solicita una reunión urgente para abordar la situación de la estación ferroviaria--, y otro al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que exige que se lleven a cabo las obras que "se viene demandando desde hace tiempo".

"El estado general de las instalaciones es deplorable: cubiertas deterioradas, sala de espera en malas condiciones, aseos habitualmente cerrados o averiados y una fachada rodeada de vallas para evitar posibles desprendimientos", aseguraba el alcalde.