El Gobierno cede los terrenos de Hytasa a Sepes para construir 287 viviendas "asequibles" en Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado traspasar los terrenos de la antigua nave de Hytasa en Sevilla a Sepes, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para la construcción de 287 viviendas de precio "asequible" como parte de "la movilización extraordinaria de recursos para poner en el mercado promociones públicas con precios justos para la ciudadanía", según ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre la nueva promoción.

"Este anuncio se produce una semana después de conocer que se levantarán 240 nuevas viviendas en los terrenos de la antigua cárcel de Ranilla", ha explicado el representante del Ejecutivo central. En total, casi 530 viviendas públicas han sido activadas en siete días en la ciudad de Sevilla, a las que se suman las 948 actualmente en construcción en los suelos barrio de Regimiento de Artillería.

"El Gobierno de España ofrece oportunidades reales para las familias sevillanas, frente a otras iniciativas de vivienda pública de precios inasumibles", ha destacado el subdelegado sobre el "esfuerzo" en materia de vivienda dirigido a ofrecer "vivienda asequible y accesible, frente al problema real que afrontan miles de jóvenes, familias y mayores ante los precios del mercado".

En total, más de 1.500 familias sevillanas podrán beneficiarse directamente de estas tres promociones que forman parte de las más de 4.000 las viviendas movilizadas en la provincia de Sevilla por parte del Gobierno de España.

HYTASA

Los suelos de Hytasa se encuentran en dos fincas que hasta el momento pertenecían al Ministerio de Hacienda, con una superficie de más de 66.000 metros cuadrados, incluyendo casi 40.000 metros cuadrados de uso terciario. El Consejo de Ministros ha aprobado la reasignación de un total de 109 inmuebles estatales a Sepes para su incorporación al parque público de vivienda asequible, entre los que se incluyen dos inmuebles en la ciudad de Sevilla.

Con esta medida, el Gobierno de España "continúa ampliando los recursos destinados a facilitar el acceso a la vivienda a precios razonables, utilizando para ello activos de titularidad estatal", ha destacado la Subdelegación.

Este acuerdo se suma a los recientes pasos dados por el Ejecutivo, como el traspaso de ocho antiguos suelos penitenciarios --dentro de los que se encuentra la promoción de Ranilla--, los 17 cuarteles militares que el Ministerio de Defensa traspasó hace unos meses, así como el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb realizado en julio.