El Gobierno confirma el brote de gripe aviar en el Parque de Miraflores de Sevilla

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado el brote de gripe aviar en el Parque de Miraflores de Sevilla tras la muerte de aves en los últimos días. En el recinto, que estaba clausurado por ese motivo, se llevan a cabo las medidas contempladas en el protocolo de la Junta, indican fuentes de la Consejería de Salud a Europa Press.

Con este anuncio son ya cuatro las confirmaciones que se contabilizan en total, puesto que habría que sumar las del parque Tamarguillo y el Alcázar, en la capital, y el foco detectado en una finca privada en la provincia.

Al respecto, Parques y Jardines comunicaba el pasado día 5 la muerte de un cisne en el citado parque de Miraflores y de otro ejemplar de esta especie en el Parque de los Príncipes. A principios de semana se hallaron un pato y un pavo real muertos dentro de los jardines del Alcázar.

El Ayuntamiento decretaba este jueves el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de cinco patos muertos, en aplicación también del protocolo de coordinación con los ayuntamientos para la vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de esta naturaleza en el Tamarguillo, el más importante hasta el momento, que registra casi 80 aves muertas.

Este protocolo, del que este miércoles tomaba conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta, establece que cuando se detectan tres o más cadáveres de aves en un mismo espacio y no se conozca su causa en un periodo inferior a 24 horas, se debe comunicar al Ayuntamiento y este valora la actuación pertinente y, en su caso, contacta con las autoridades de la Junta.