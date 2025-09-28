El Gobierno confirma que la mujer asesinada en un barrio de Sevilla "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) - El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este domingo que la víctima asesinada esta madrugada en el barrio de Sevilla Este "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén por episodios anteriores de violencia "en los que se podría haber visto envuelta", aunque "no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor".

Así lo ha trasladado Toscano en declaraciones a los medios, detallando que la víctima se trataba de una mujer de 28 años que mantenía una relación sentimental con el principal sospechoso, un varón de 21 años. El presunto agresor ha sido detenido y trasladado al hospital en estado grave tras llevar a cabo una actuación autolítica, una vez realizada la agresión mediante el uso de armas blancas.

Bajo este contexto, el subdelegado ha afirmado que la principal hipótesis con la que trabajan la Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado es que podría tratarse de un crimen machista, a expensas de la continuidad de la investigación.

Finalmente, ha hecho un llamamiento "no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puesto que se trata de salvar vidas".