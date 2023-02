El Gobierno sobre los cortes de luz en Sevilla: "No se puede afirmar que sea por plantaciones de marihuana"

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha señalado este jueves que "bajo ningún concepto se puede afirmar que por parte de la Subdelegación se admite que la causa de los cortes de luz sean las posibles plantaciones de marihuana. Como se ha reiterado, estamos ante un problema de inversiones", "desmintiendo" así al consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela. Éste, en comisión parlamentaria, ha sostenido que las incidencias en el suministro han bajado un 42% y que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla "conecta directamente" estas situaciones con los cultivos de marihuana dentro de viviendas y las acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar tales plantaciones.

En un comunicado de prensa, la Subdelegación ha recordado que el pasado 25 de octubre, y en respuesta a un escrito remitido por el consejero con fecha 19 de ese mismo mes en el que solicitaba la creación de una mesa de trabajo porque "no estamos ante un problema de suministro sino de seguridad y salud pública, que tiene su principal origen en el fraude eléctrico y está provocando la saturación de la red", se remitió una carta a la Consejería en la que se indicaba que "lamento no compartir la afirmación que hace de que los problemas de suministro eléctrico en la provincia de Sevilla obedecen fundamentalmente a fraude eléctrico. Baste con señalarle que no existe ni un solo dato policial ni de la Fiscalía Provincial que corrobore la misma".

En este punto, Toscano ha apuntado que "se le ha pedido reiteradamente como responsable en materia de inspección de enganches ilegales que elabore un Plan de Inspección de dichos enganches sin que hasta la fecha tengamos algún tipo de respuesta". De hecho, insiste el subdelegado, "hay un problema mucho más serio, el de haber realizado cero inspecciones y cero acciones de vigilancia de la red eléctrica por parte de la administración responsable". Por ello, ha apostillado, "si estuviéramos hablando de otros barrios de la ciudad, esta realidad no sería la misma y seguramente sí se estarían haciendo inspecciones".

La Subdelegación ha apuntado, por último, que la Mesa Técnica Provincia contra el cultivo ilegal de drogas se creó en 2019 por este organismo estatal y en ella están la Diputación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía, la Policía Local de Sevilla, las empresas suministradores y la Consejería de Industria. "En ningún caso está exclusivamente dirigida a los cortes eléctricos, ya que pretende un enfoque global del problema, ni se ha creado a petición de la Consejería de Industria, que se ha incorporado a petición de la Subdelegación el pasado mes de diciembre".