El Gobierno defiende el trabajo de la Policía Nacional en la Macarena de Sevilla: "No hay ningún tipo de impunidad"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves la acción de la Policía Nacional en el Distrito Macarena ante la denuncia de los vecinos de un "incremento de la inseguridad", que ha provocado el inicio, desde hace tres noches, de patrullas ciudadanas.

Según ha indicado en una declaración ante los medios, la Policía "está llevando a cabo una tarea muy buena, mejorando el número de esclarecimientos de hechos y número de detenidos" en una zona que ha calificado como "prioritaria".

"Le garantizo que no hay ningún tipo de impunidad porque la más mínima llamada de cualquier ciudadano o con la presencia de la patrulla que van a estar y que está de manera reforzada, evidentemente sí que observe cualquier tipo de actitud o acción o amenaza, pues evidentemente va a actuar", ha afirmado.

Sobre la actividad de "los gorrillas", Fernández no se ha referido exactamente pero ha señalado que "la regulación del tráfico es competencia municipal".

Las declaraciones de Fernández llegan en paralelo a la petición este jueves del Ayuntamiento de "reforzar los agentes de la Policía Nacional" en la zona.

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha indicado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mandado "varias cartas al Ministro Marlaska para hablar de la seguridad en la ciudad". "Han pasado ya tres años sin haber obtenido respuesta", ha afirmado y ha insistido en que "desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional por eso pedimos al PSOE municipal que reclame seguridad para los sevillanos ante de Gobierno de Pedro Sánchez".

Desde hace tres noches un centenar de vecinos del Distrito Macarena están realizando patrullas ciudadanas ante la "creciente inseguridad" en la zona por la "actividad de los gorrillas".