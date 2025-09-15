El Gobierno destaca el plan de inversión estatal de 268 millones para mejoras en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz

LOS PALACIOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha reafirmado su compromiso con la modernización de las infraestructuras viarias de la provincia de Sevilla durante su visita al municipio de Los Palacios, donde ha presentado al alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, el plan de inversión por valor de 268 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado para la mejora de la AP-4.

En relación a esta importante vía, "urge el desbloqueo de los desdobles de titularidad autonómica", ha afirmado Toscano en apoyo a las peticiones del Consistorio para acometer las obras de conexión en la A-362 y la A-471, tal como destaca el Gobierno en una nota de prensa.

"Mientras la Junta de Andalucía olvida Sevilla, el Gobierno de España moviliza una inversión millonaria de 268 millones de euros en la AP-4 que permitirán mejorar la capacidad, la seguridad y la conectividad de una de las principales arterias del sur peninsular, una mejora que pasa por la construcción de los desdobles para evitar las masificaciones y por tanto la seguridad", ha expresado Toscano.

El subdelegado ha recordado que sobre esta vía ya se eliminó del peaje como parte del plan de inversión, y en la que se esperan obras de ampliación y mejora que se encuentran en distintas fases de desarrollo. Entre ellas, destacan la construcción del tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, la remodelación de los enlaces de Los Palacios y El Cuervo --cuyos proyectos se encuentran actualmente en fase de redacción--, la duplicación de la N-4 en el tramo Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca, y la rehabilitación de firmes para garantizar un mantenimiento adecuado y una mayor seguridad en la circulación.

"Con estas actuaciones, el Gobierno de España vuelve a poner de manifiesto su compromiso con la mejora de las infraestructuras andaluzas y su disposición a colaborar con el resto de administraciones para hacer realidad proyectos que llevan demasiado tiempo esperando y que resultan imprescindibles para el bienestar de la ciudadanía", ha concluido.

REIVINDICACIONES DE LOS PALACIOS

En paralelo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones planteadas por el Ayuntamiento de Los Palacios ante la Junta de Andalucía acerca del cumplimiento de sus compromisos en materia de infraestructuras de su titularidad en la A-362 para acometer el desdoble que une la localidad con Utrera, cuyo Estudio de Viabilidad fue adjudicado en mayo de 2021, y del que aún se desconoce el resultado final.

Por su parte el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, ha afirmado al respecto que "el desdoble de la A-362 posee una importancia fundamental no sólo para el municipio de Los Palacios y Villafranca, "sino para toda la provincia de Sevilla" y ha emplazado a la Junta de Andalucía para que "finalicen cuanto antes el citado Estudio, puedan licitarse las obras, y cumplan con lo que prometieron en 2019".