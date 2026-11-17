Archivo - Un motor de un avión de Ryanair durante la inauguración del nuevo hangar de mantenimiento de Ryanair, en la Zona industrial de Barajas - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destina 22,5 millones a la implantación en la Zona Franca de Sevilla de un nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores de aeronaves civiles de la aerolínea Ryanair, tras la aprobación de dos incentivos, por importe superior a los 17 millones, a los que se suman casi 5,5 millones más aprobados en el comité ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla para urbanizar el acceso a la parcela de Torrecuéllar y ampliar la potencia eléctrica donde se implantará dicho centro.

En concreto, el comité ejecutivo ha dado luz verde al proyecto de urbanización para el acceso a la parcela de 95.000 metros cuadrados situada en el Polígono Torrecuéllar donde está prevista la instalación de la compañía aérea, con una aportación económica de casi 3,8 millones, según ha informado el Gobierno en una nota. A esta actuación se suma la ampliación de la potencia eléctrica en 10 megavatios (MW), con un importe de 1,68 millones, que servirá de apoyo tanto a Ryanair, como a las empresas ya instaladas en la zona franca y a futuros inversores interesados en desarrollar su actividad en este espacio industrial.

Estas actuaciones, procedentes de recursos dispuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, se suman a los dos incentivos regionales que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha aprobado a Negocios Rayseber SL, filial de la aerolínea Ryanair, para la construcción y puesta en marcha del centro de mantenimiento, reparación y revisión de motores de aeronaves civiles en la Zona Franca de Sevilla. Los dos incentivos suman 17.012.294,72 euros, que movilizarán unas inversiones de casi 117 millones.

Asimismo, ambos incentivos permitirán crear 264 nuevos puestos de trabajo. Los incentivos regionales son ayudas que concede la Administración General del Estado a proyectos generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, para fomentar la actividad empresarial y paliar los desequilibrios interterritoriales.