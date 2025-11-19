El Gobierno de España apuesta por el sector vinícola en Sevilla con los fondos de innovación CDTI

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado el municipio de Villanueva del Ariscal con motivo de la celebración de la Junta Local de Seguridad, jornada en la que ha tenido la oportunidad de conocer Bodegas Góngora, una de las empresas del municipio que ha sido beneficiaria de 149.822 euros procedentes de las ayudas CDTI del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, destinadas a impulsar la innovación en sectores como la vinicultura.

Durante dicha visita, el subdelegado ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco García González, así como del equipo de la empresa vitivinícola, encabezado por Ignacio Gallego Góngora, director técnico de Bodegas Góngora, quien ha destacado la nueva planta industrial para la producción de vino, informa la Subdelegación en una nota de prensa.

"Este es un ejemplo de cómo una empresa arraigada en el territorio ha podido apostar por un nuevo proyecto de modernización de sus instalaciones gracias a la inversión del Estado, desde donde hemos querido apoyarles en su camino a nuevos sectores como el enoturismo y su apertura a mercados internacionales", ha valorado Toscano sobre la inyección de fondos en las comarcas sevillanas, "donde apostar por el crecimiento de negocios locales significa dar continuidad y relevancia a la economía de los municipios sevillanos".

Este proyecto supone una nueva pieza en el sector turístico andaluz que ya supera los 552.900 ocupados, tras subir un 16% en el tercer trimestre de 2025. El repunte del empleo en las actividades vinculadas al turismo consolida el papel del sector como uno de los principales motores económicos y generadores de empleo estable en la comunidad, demostrando su capacidad de resiliencia gracias a proyectos turísticos basados en la calidad y sostenibilidad.

En este sentido, la tasa de temporalidad en el sector turístico andaluz se ha reducido respecto a 2024, consolidando una mejora en la calidad del empleo.

UN SECTOR EN DESARROLLO

Bodegas Góngora ha dado inicio a la modernización integral de sus instalaciones, así como a desarrollar un proyecto de enoturismo, apoyado por los fondos CDTI. En una primera fase, se ha construido una nueva planta industrial situada en el perímetro de la finca que sustituye a la antigua planta de envasado.

El nuevo espacio cuenta con un nuevo tren de embotellado, depósitos de acero inoxidable, sistemas de filtración y equipamiento especializado que permiten una vinificación más eficiente, sostenible y de alta calidad.

Este proyecto garantiza a la bodega la capacidad necesaria para multiplicar hasta por diez su producción actual y afrontar su expansión hacia mercados nacionales e internacionales. La segunda fase, actualmente en ejecución, se centra en la rehabilitación de la antigua hacienda para convertirla en un espacio enoturístico de referencia que permitirá diversificar la actividad de la bodega y potenciar su posicionamiento.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha participado en la Junta Local de Seguridad de Villanueva del Ariscal en una sesión en la que ha estado acompañado por representantes del Consistorio, Guardia Civil, Policía Nacional adscrita y Policía Local, entre otros, con motivo del diseño del operativo de seguridad de cara a las fiestas.

Durante el encuentro, el subdelegado del Gobierno ha dado parte de los datos de seguridad del municipio, donde la tasa de criminalidad se sitúa casi a la mitad que la media a nacional, así como muy por debajo de la media de la comunidad autónoma.