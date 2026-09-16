El Gobierno finaliza la renaturalización de 84 hectáreas de humedal en la Doñana sevillana

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y la la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Laura Martín. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica ha finalizado las obras para renaturalizado 84 hectáreas de humedal en el entorno del Parque Natural de Doñana, dentro de la provincia de Sevilla, en el Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España. La intervención, que comenzó el pasado mes de abril, ha supuesto la inversión de más de 800.000 euros de fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, las actuaciones se han desarrollado en los antiguos meandros del río Guadalquivir, Quintanilla y El Capitán, en el Paraje Natural Brazo del Este, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla).

En este sentido, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Laura Martín, ha visitado el enclave, acompañada por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano; y la alcaldesa de la Puebla del Río, María Dolores Prósper, en un encuentro al que también han asistido representantes de diversos agentes sociales como ONG ambientalistas, agricultores y regantes.

El Brazo del Este es uno de los antiguos brazos en los que se dividía el estuario del Guadalquivir, al suroeste de la provincia de Sevilla. Una de las consecuencias de las intervenciones realizadas en el estuario para su transformación para el cultivo del arroz fue su desconexión, tanto de las aportaciones de agua dulce aguas arriba, como de la dinámica mareal aguas abajo.

Actualmente, el principal aporte de agua al Brazo del Este proviene de los desagües de las tablas de arroz, principalmente en verano, invirtiendo su dinámica hídrica natural.

Durante la visita, Martín Murillo ha comprobado la intervención realizada por el Miteco para recuperar el funcionamiento hidrológico de esta zona, lo que ha servido para devolver a Doñana "una pieza clave de su equilibrio hídrico". "Durante décadas, este espacio estuvo desconectado de su dinámica natural por la transformación agrícola; hoy revertimos esa historia, haciendo la zona más resiliente frente a la sequía y protegiendo el reservorio de aves que representa", ha destacado.

Al hilo, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado la importancia de la Doñana sevillana y ha celebrado el esfuerzo del Gobierno de España en la zona, con más de 24 millones de euros en inversión para los cinco municipios de influencia del parque nacional. Una financiación que permitirá "recuperar la actividad económica con respeto al medio ambiente así como el impulso social".

UNA NUEVA LAGUNA Y VARIOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE AVIFAUNA

En el entorno del antiguo meandro de Quintanilla se ha habilitado un drenaje trasversal con El Capitán, eliminando el canal de riego que atravesaba la zona, además de que se ha construido un desagüe y un aliviadero de seguridad para garantizar la funcionalidad hidráulica en condiciones excepcionales.

Asimismo, se ha diseñado una laguna con distintas profundidades y morfologías creando playas, lucios y caños, construcción de una plataforma de uso público para observación de avifauna, y se ha instalado un nuevo vallado perimetral para impedir el acceso del ganado.

En El Capitán también se ha realizado drenaje trasversal con el antiguo meandro de La Margazuela, adecuando el desagüe existente y se han habilitado dos plataformas de uso público para observación de avifauna.

Por otro lado, la comisionada del Ciclo del Agua también ha señalado las sinergias de este proyecto con otras medidas del Marco de Actuaciones para Doñana, dado que la Dirección General de la Costa "trabaja ya la renaturalización del meandro de La Margazuela", al norte de El Capitán, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción, por lo que a estas 84 hectáreas se sumarán otras 10 más aproximadamente, como "continuación natural" de lo hecho en Quintanilla y El Capitán.

En relación con la mejora de la biodiversidad, el Ministerio también ha desarrollado en la zona trabajos para recuperar una de las especies de pato más amenazado, la cerceta pardilla, protegida dentro del programa europeo LIFE Cerceta, coordinado por Fundación Biodiversidad, y por el que se han firmado dos acuerdos de custodia del territorio con beneficiarios de más 200 hectáreas de pastos de la zona, declarada dominio público marítimo-terrestre.

Estos acuerdos voluntarios entre titulares de terrenos o derechos y organizaciones sin ánimo de lucro para proteger y mejorar los valores naturales y culturales de un entorno son una importante herramienta de conservación. Entre las actuaciones realizadas gracias a los mismos en el Brazo del Este se han acondicionado desagües para controlar la inundación para que beneficie a la cerceta en su época de cría y se ha instalado vallado virtual para manejar ganado vacuno y controlar la vegetación que ocupa el hábitat que necesita la cerceta.

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Miteco, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno. En total, está prevista una inversión forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios.