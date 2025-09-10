Gobierno lamenta las últimas agresiones a mujeres en Sevilla y urge "máxima condena" a la violencia machista

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado este miércoles la muerte violenta de una mujer ocurrida el pasado domingo en el barrio sevillano de Valdezorras y ha pedido a las fuerzas políticas su "máximo" reproche y condena a la violencia machista, al tiempo que ha apostillado que es "una violencia que se ejerce a las mujeres por el hecho de serlo", por lo que ha pedido "no confundir con otros tipos" ni dar lugar a "ambigüedades".

Sobre el altercado sucedido este martes en el municipio sevillano de Cantillana, en el que una mujer resultó herida presuntamente por su expareja con arma blanca, ha informado en declaraciones a la prensa en Viator (Almería) que el presunto autor ha sido "perfectamente identificado", aunque la Guardia Civil aún continúa su búsqueda, mientras que "afortunadamente" la víctima ha recibido el alta hospitalaria.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha guardado este miércoles en la capital hispalense un minuto de silencio con motivo del último asesinato machista, una cita en la que ha mandado sus condolencias a la familia de la víctima.

En relación con el caso de Cantillana, Toscano ha confirmado que la afectada figura en el sistema de registro de víctimas 'VioGén' y el acercamiento del presunto autor podría constituir un quebrantamiento de la medida de alejamiento decretada por el juzgado. El subdelegado ha optado por no aportar más detalles sobre la búsqueda en curso para no entorpecer las labores de la Guardia Civil.