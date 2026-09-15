El Gobierno reivindica las obras en la antigua cárcel de Marchena (Sevilla) para su conversión en museo arqueológico

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú, junto a otros cargos públicos, visitan la antigua cárcel de Marchena tras su rehabilitación - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú, ha visitado este martes las obras de rehabilitación del edificio de la cárcel de Marchena. Se trata de una actuación para la que se han invertido 1.082.200 euros a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos, permitiendo su renovada puesta en marcha como nuevo museo arqueológico de la ciudad.

El edificio, cuyas obras ya han sido finalizadas, se encuentra a la espera de implantar el proyecto museográfico que lo dote de contenido. Se sitúa en el casco histórico de Marchena, y está formado por dos volúmenes conectados por una trama tradicional de patios y muros de carga, detalla el Gobierno en una nota de prensa.

Tras años sin uso y sin instalaciones, presentaba un estado de abandono que impedía cualquier aprovechamiento cultural o funcional, pese a su alto valor patrimonial. Se culmina así la rehabilitación de un inmueble de gran valor histórico que vuelve a formar parte de la vida de la ciudad convertido en un equipamiento cultural contemporáneo, accesible, sostenible y plenamente integrado en el casco histórico.

En su intervención, Verdú ha destacado que este proyecto "refleja exactamente los objetivos del citado programa y de los fondos europeos, que están permitiendo la rehabilitación integral de los edificios públicos, incorporando criterios de sostenibilidad, accesibilidad, calidad arquitectónica y conservación patrimonial de alta calidad para la ciudadanía, en sintonía con los principios de la Ley de Calidad de la Arquitectura".

La visita ha contado con la presencia de la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, así como la del arquitecto redactor del proyecto, Pablo Millán Millán.

La rehabilitación de este conjunto ha sido necesaria para recuperar este conjunto histórico y transformarlo en el Museo Arqueológico de la ciudad. El proyecto combina técnicas tradicionales con sistemas contemporáneos de control ambiental y eficiencia energética, activando un nuevo foco cultural y turístico que revitaliza una zona degradada y pone en valor el edificio y su entorno.

La intervención ha rehabilitado 1.440 m2 y logrado un ahorro energético del 92,16% mediante una actuación integral centrada en eficiencia, sostenibilidad, accesibilidad y conservación patrimonial. La rehabilitación se ha centrado en actuaciones de mejora de eficiencia energética, consistentes en sistemas activos y pasivos, incorporando materiales tradicionales, geotermia, recuperadores y elementos como velas y celosías que optimizan el comportamiento térmico del edificio.

Por otro lado, se potencia la sostenibilidad mediante suelos permeables, recuperación de materiales patrimoniales y la creación de nuevas áreas vegetales y espacios verdes, garantizando la accesibilidad integral del recinto, acometiendo, además, actuaciones necesarias para la conservación y consolidación del edificio.