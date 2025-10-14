El Gobierno valora los 10,5 millones de fondos europeos que recibirá Estepa (Sevilla) para impulsar el sector turístico

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en su visita a Estepa para conocer proyectos financiados con fondos europeos. - GOBIERNO DE ESPAÑA

ESTEPA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este martes el municipio sevillano de Estepa para conocer "cómo un ayuntamiento es capaz de captar más de diez millones de euros de fondos europeos para mejorar los servicios públicos que ofrece su localidad".

Así lo ha expresado el delegado en una visita a la localidad al respecto. Esta partia es "solo un ejemplo de los más de 62.111 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a nuestra comunidad para fortalecer y ampliar los servicios públicos, transformar nuestra tierra y hacerla más competitiva, más resiliente, más igualitaria y más sostenible".

Acompañado del alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, y del subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, Pedro Fernández ha conocido cada una de las actuaciones que ejecuta el Consistorio estepeño financiadas por el Gobierno, con cargo a fondos 'Next Generation-EU', como los dos millones de euros aprobados para su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y los 1,4 millones para la residencia y la unidad de estancia diurna.

"El Gobierno de España está destinando los mayores recursos de la historia a Andalucía, tanto a través del sistema de financiación autonómica, como con transferencias extraordinarias, como el Plan de Recuperación", ha afirmado el delegado, que ha centrado en "la cogobernanza la clave para el buen hacer y ejecución de los miles de millones que está desplegando el Estado en nuestra tierra".