El Gobierno valora el descenso interanual del paro en Sevilla tras bajar casi un 8% respecto a febrero de 2025

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de los datos de demanda de empleo correspondientes al mes de febrero de 2026, que reflejan que la provincia mantiene tendencia de descenso interanual del paro: "La cifra total de personas inscritas como demandantes en la provincia se sitúa en 144.076, lo que supone una reducción del 7,88 % respecto a febrero de 2025, con 12.326 personas menos en situación de desempleo", ha destacado el representante del Gobierno central.

"Sevilla consolida la tendencia positiva del mercado laboral, con más de 12.300 demandantes menos que hace un año, lo que demuestra la fortaleza y estabilidad del tejido productivo provincial", según ha añadido Toscano en relación con las cifras facilitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), informa la Subdelegación en una nota de prensa.

En este sentido, Toscano ha valorado como reseñable que "la tasa de paro registrado en la provincia se situó en el 14,67% sobre la población activa, 1,48 puntos inferior a la del mismo mes del año anterior, confirmando la evolución descendente del desempleo".

Por sectores productivos, el paro disminuye de forma generalizada. La mayor caída interanual se produce en la agricultura y pesca, con un descenso del 13,57%, seguida del colectivo sin actividad anterior, que se reduce un 10,84%. También se registran descensos en la industria (-7,17%), la construcción (-6,54%) y los servicios (-7,25%), sector que concentra el mayor volumen de empleo en la provincia.

La evolución por sexo refleja que el paro registrado decrece en ambos casos, aunque con mayor intensidad entre los hombres. En comparación con febrero de 2025, el desempleo masculino baja un 7,89%, mientras que el femenino lo hace un 7,87%. Por tramos de edad, paro desciende especialmente entre las personas de 25 a 44 años.

El subdelegado del Gobierno ha destacado igualmente la evolución en los grandes municipios de la provincia. En Sevilla capital, el número de demandantes se sitúa en 52.491 personas, lo que supone un descenso interanual del 8%. En Dos Hermanas, el paro baja un 8,96%, hasta los 10.965 inscritos, mientras que en Alcalá de Guadaíra la reducción alcanza el 6,42%, con 6.707 personas demandantes en febrero. "Estos datos muestran que la mejora del empleo se extiende de manera equilibrada por el conjunto del territorio provincial", ha subrayado Toscano.

"En conjunto, los datos de febrero confirman que Sevilla continúa avanzando hacia un mercado laboral más sólido, con descensos interanuales generalizados y una tasa de paro que sigue reduciéndose respecto al año anterior", ha abundado al respecto el subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla.