Portada la de revista 'Science'. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Science' ha publicado una investigación liderada por Google Quantum AI en la que participa el profesor de la Universidad de Sevilla Adán Cabello, centrada en demostrar a gran escala la denominada contextualidad, una propiedad cuántica que "numerosos modelos teóricos consideran fundamental para explicar la potencia de determinados algoritmos cuánticos".

Según ha detallado la institución académica hispalense a través de un comunicado, en los sistemas cuánticos, la contextualidad es la afirmación precisa y comprobable de que el resultado de una medición depende directamente de su contexto, es decir, de qué otras mediciones compatibles se realizan junto con ella. La física apunta cada vez más a la contextualidad como el "ingrediente mágico" que impulsa la computación cuántica.

Por tanto, la contextualidad describe cómo el resultado de una medición cuántica depende del conjunto de otras mediciones compatibles que se realizan simultáneamente. Aunque este fenómeno ya había sido observado en sistemas pequeños, el nuevo trabajo logra demostrarlo en dispositivos cuánticos de gran escala utilizando Willow, el procesador cuántico desarrollado por Google.

Entre los resultados más destacados, el equipo consiguió que los cúbits de Willow alcanzaran una tasa de éxito del 98,3 por ciento en el denominado juego del cuadrado mágico, superando "ampliamente el límite clásico del 88,9 % para este tipo de pruebas".

Según los autores, estos resultados proporcionan una nueva forma de evaluar el rendimiento del 'hardware' cuántico, puesto que los límites asociados a la contextualidad están fijados por las leyes de la física y no dependen de la evolución de las capacidades de los superordenadores clásicos. Además, las pruebas han permitido identificar y corregir errores coherentes sutiles en el funcionamiento del procesador.

No obstante, aunque los investigadores han señalado que no existen aplicaciones comerciales inmediatas, el trabajo "aporta nuevas herramientas para medir la capacidad de los sistemas cuánticos y profundiza en la comprensión de una de las propiedades consideradas esenciales para el desarrollo futuro de la computación cuántica".